В центре Лондона в час пик эвакуировали вокзал 22.06.2018, 11:05

Фото: Dave Ellis

Инцидент произошел на вокзале Чаринг Кросс.

В центральной части Лондона эвакуировали вокзал Чаринг Кросс после сообщений о мужчине с бомбой на путях.

Об этом сообщает The Telegraph.

Очевидцы сообщили о нескольких полицейских автомобилях, которые прибыли на вокзал в то время как пассажирам было приказано покинуть территорию вокзала, так как идет эвакуация. Инцидент произошел в утренний час пик.

"Мы в настоящее время решаем дело с инцидентом на вокзале Чаринг Кросс после сообщений о мужчине на путях, который утверждает, что имеет бомбу", - сообщили в британской транспортной полиции утром.

Позже транспортная полиция сообщила, что правоохранители задержали мужчину в 7.45 утра. Пока непонятно, была ли у него взрывчатка.

Транспортная полиция пообещала восстановить работу вокзала как можно быстрее.

В результате инцидента никто не пострадал.