В центре Лондона в час пик эвакуировали вокзал
- 22.06.2018, 11:05
Инцидент произошел на вокзале Чаринг Кросс.
В центральной части Лондона эвакуировали вокзал Чаринг Кросс после сообщений о мужчине с бомбой на путях.
Об этом сообщает The Telegraph.
Очевидцы сообщили о нескольких полицейских автомобилях, которые прибыли на вокзал в то время как пассажирам было приказано покинуть территорию вокзала, так как идет эвакуация. Инцидент произошел в утренний час пик.
"Мы в настоящее время решаем дело с инцидентом на вокзале Чаринг Кросс после сообщений о мужчине на путях, который утверждает, что имеет бомбу", - сообщили в британской транспортной полиции утром.
Позже транспортная полиция сообщила, что правоохранители задержали мужчину в 7.45 утра. Пока непонятно, была ли у него взрывчатка.
Транспортная полиция пообещала восстановить работу вокзала как можно быстрее.
В результате инцидента никто не пострадал.