Красная черта 2 Лилия Шевцова

22.06.2018, 11:19

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Лилия Шевцова

Россия споткнулась об Украину.

Владимир Путин возвратился на глобальную авансцену. Мир готовится к саммиту Трамп – Путин, который по крайней мере на несколько дней превратит в мусор все другие новости. Впрочем, Путин всегда оставался на авансцене. После своего украинского "гамбита" российский президент солировал в роли черного демона, а нынче выступает в ином качестве – как партнер для диалога с Западом.

Запад готов с Путиным говорить. Факт несомненный, который должен вызывать эйфорию у кремлевского истеблишмента и горечь – у путинских критиков.

Но означает ли готовность Запада к диалогу с Москвой, что либеральные демократии забыли о том, что вызвало их конфронтацию с Россией? Короче, решил ли Запад забыть об Украине и российской агрессии против этой страны?

Судя по последним выступлениям президента Путина, он надеется, что либеральные демократии устали враждовать с Россией. Конечно, можно понять стремление лидера, изгнанного из высшей политической лиги и вынужденного несколько лет отсиживаться за кремлевскими стенами, найти повод для хорошего настроения.

Казалось бы, повод найден! Разве недавние визиты к российскому президенту Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона, Нарендры Моди, западное присутствие на Санкт-Петербургском экономическом форуме, угодливые улыбки австрийского канцлера, заверения в дружбе венгерского и итальянского премьеров, объятия болгарского премьера и чешского президента, а также рост товарооборота России с Европой – разве все это не означает перелома в отношениях? Тем более что Трамп загоняет Европу в кремлевские объятия и торговой войной с собственными союзниками, и отказом от ядерной сделки с Ираном (против чего протестуют европейцы), и борьбой против "Северного потока – 2" (что раздражает Берлин). Однако лучшим подарком российскому президенту является подготовка к встрече с Трампом, что должно стать подтверждением возвращения Путина на мировой Олимп. Карты ложатся исключительно выгодно для Кремля.

Но не будем спешить. Готовность Запада к диалогу с Москвой не означает отступления. Венгерский премьер Виктор Орбан и чешский президент Милош Земан давно дружат с Путиным, получая от России немалые дивиденды, возможно, и личные. Но Венгрия и Чехия, тем не менее, участвуют в санкциях против России.

Трамп может сколько угодно призывать к возврату России в "Семерку" и называть Крым российским, потому что там говорят по-русски (!), но его администрация создает вокруг России санитарный кордон. Более того, американская элита консолидировалась на антироссийской основе, не найдя других оснований для сплочения. Макрон может делать Путину комплименты, а Меркель кокетливо принимать от Путина розы. Но оба подтверждают для непонятливых: Европа санкции с России не снимет, пока не наступит прогресс в выполнении Минских соглашений по Украине.

Для неизлечимых оптимистов "Семерка" приняла решение о создании "механизма быстрого реагирования", который должен отвечать на "недопустимые действия", исходящие от "таких стран, как Россия".

Но ведь товарооборот растет, а западные кампании умудряются обходить санкции, скажите вы. Верно. Западные правительства в интересах собственного бизнеса могут прикрывать глаза на дыры в санкционном режиме. Но надеяться на "друзей России" было бы опрометчиво. "Друзья" будут использовать изоляцию России, продавая ей воздух, как это делает Орбан. Венгерский премьер блестяще конвертировал дружбу с Путиным в российское финансирование (12,5 миллиардов евро!) строительства АЭС "Пакш-2".

Болгарский премьер Бойко Борисов пытается обменять свое лобызание Путина на обещание Москвы достроить болгарскую АЭС "Белене" и дотянуть до Болгарии газопровод "Турецкий поток". Интересно, что попытаются выторговать у Кремля итальянцы? В любом случае это будет виртуальная любовь за солидное вознаграждение. Но ожидать, что "друзья" потребуют отмены санкцией в отношении России?

Этого не будет. Германия вместе с Францией не устают повторять Москве и ее "троянским коням" в европейском лагере: санкции с Кремля не снимем, в свой клуб не пустим, пока Россия не уйдет из Украины (ЕС только что продлил "крымские санкции").

Надеяться на то, что Трамп все же окончательно рассорится с Европой и Европа примется искать успокоения в дружбе с Россией? Какая наивность! В трансатлантической семье ссорились и раньше, даже с битьем посуды. Но содружество пережило все бури. Потому что это сотрудничество консолидируют не только общие принципы, но и присутствие России, которой Запад не доверяет. Кстати, и прокремлевские наблюдатели предупреждают: "Поворот Европы от Америки к России… невероятен из-за страха перед восточным соседом и массы исторических факторов и предрассудков".

Словом, украинский вопрос останется для Запада своего рода "красной чертой", через которую не переступить. Даже не из-за западных симпатий к украинцам. А потому, что сдача Украины и превращение ее в "ничейную" зону будет провоцировать Россию тренировать на Украине свои мускулы, создавая постоянный очаг напряженности.

Сдача Украины – признание Европы в собственном бессилии. Этого Европа, пусть и слабовольная, позволить себе не может. Этого Европе не позволит сделать американский Левиафан, оставляющий европейцев наращивать собственные мускулы. Как вы думаете, кто должен стать объектом для демонстрации силы?

Нам еще предстоит осмысление того, чем стала для России ее агрессия против Украины. Пытаясь удержать Украину от бегства в Европу, Россия похоронила европейский вектор своего развития. Как можно быть европейской страной, силой удерживая соседа от европейского выбора?!

Ирония в том, что война с Украиной сделала невозможным и кремлевский евразийский проект. Какая Евразия без Украины и Лукашенко, который тоже норовит просочиться в Европу; без Назарбаева, который создает противовес Москве, развивая отношения с Вашингтоном и Пекином?

Как бы Кремль не хотел заставить мир забыть про Украину – не получится. И потому, что Запад не отдаст никому право бить стекла в своих подъездах. И потому, что Кремль постоянно напоминает об Украине, сделав ее фактором своей внутренней политики. И потому, что сдерживание России стало не только критерием украинской идентичности, но и ключевым принципом европейской безопасности.

Россия споткнулась об Украину. Бегство Украины стало для России мучительным вызовом и ударом по власти, которая считает своей миссией возрождение имперской мощи. Горькая ирония в том, что стремясь сохранить Державу, Кремль своим "украинским походом" нанес по этой Державе сокрушительный удар.

Лилия Шевцова, "Радио Свобода"