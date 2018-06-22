Гомельчане: Будем бороться за свое здоровье и детей любым способом 3 22.06.2018, 11:43

Люди возмущены, что «Гомельобои» снова начали травить ядовитыми выбросами окружающие дома.

Не прошло и недели с тех пор, как администрация «Гомельобои» убеждала местных жителей, что после модернизации линии производства виниловых обоев, проблема загрязнения воздуха в Новобелицком решиться чуть ли не сразу же, пишут «Сильные новости». Но как говорят в народе: «А воз и ныне там». Только вот жители близлежащих домов уже настроены категорично, и готовы обратить в прокуратуру.

Всю прошлую неделю производство виниловых обоев было приостановлено. Как журналистам пояснила администрация завода, они делают все возможное, чтобы ядовитые выбросы от производства не загрязняли воздух в районе. Но уже несколько дней паника за свое здоровье вернулась к тем, кто живет в радиусе нескольких километров вокруг завода.

Местная жительница Валентина бьет тревогу. Дело в том, что дым без остановки «валит» уже который день. О какой модернизации шла речь, если после запуска линии в прошлый четверг ничего не изменилось. Все обещания в трубу?

Журналисты попытались снова обратиться к администрации завода. В последней беседе с Кушнеровым Виктором он рассказал, что «Гомельобои» обеспокоены не меньше местных жителей ситуацией с выбросами. Прояснить ситуацию, что происходит на заводе и почему из трубы третий день идет дым, у редакции не получилось. Никто из администрации трубку не взял, несмотря на то, что в приемной подтвердили, что главный инженер на месте.

По словам сотрудников предприятия, печь дожига никто и не собирался включать. На данный момент вместо этого по новому проекту ввели в эксплуатацию теплообменник, который должен был уменьшить выбросы в 300 раз. Но судя по едкому запаху вокруг завода, со своей функцией он не справляется.

Отдел охраны атмосферного воздуха уже давно взяли на контроль предприятие. На данный момент уже дважды было выявлено превышение допустимой нормы загрязнения воздуха, как журналистам пояснили в отделе.

Также сотрудниками отдела были предъявлены претензии о выявленных фактах превышения не только концерну завода, но и ОАО «ЦБК-Консалт», чьим филиалом являются «Гомельобои». Руководство завода было привлечено к административной ответственности.

По словам сотрудником отдела, факты превышения фиксируются в том случае, когда на протяжении 30 дней по результатам забора воздуха обнаружены превышения. На этой неделе уже дважды были взяты пробы. Результаты последней должны прийти скоро, но судя по тому, что ситуация на заводе не меняется, результаты будут такие же.

Очевидные факты нарушения технологического процесса, зафиксированные превышения норм по загрязнению воздуха, ядовитый дым, который бесконечно идет из трубы. Но в ответ пока только лишь обещания.

А как же местные жители? Они настроены категорично — нужно бороться за свое здоровье, и за здоровье своих детей любым способом. Сейчас в районе идет сбор подписей, а дальше жители будут обращаться в прокуратуру. По их словам, администрация завода не боится ни экологов, ни результатов проверки загрязнения воздуха. Главное, выполнить срочный заказ по изготовлению обоев.