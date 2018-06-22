На белорусско-польской границе появился памятник повстанцам 1863 года 22.06.2018, 12:00

155 лет назад под Грушками произошла битва отряда легендарного полевого командира с российской армией.

В деревне Грушки, что неподалеку от нынешней белорусско-польской границы, путешественник может увидеть памятник повстанцам 1863 года, передает «Радыё Рацыя».

Грушки сегодня - местность Августовского уезда, принадлежит гмине с центром в Пласцах. Некогда это была деревня королевской экономии Гродненского уезда Троцкого воеводства.

155 лет назад, 28 июня 1863 года в лесу под Грушками произошла битва отряда Иосифа Роматовского, легендарного полевого командира "Вавра" с российской армией, которая было направлено на подавление освободительного восстания.

В битве под Грушками повстанцы победили. А через сто лет в честь этого события в городке был установлен памятник. Местные жители чтят память о воинов восстания.