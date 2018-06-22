Как Спартак Миронович продал дачу, чтобы команда выехала на международный турнир 22.06.2018, 12:03

Спартак Миронович

Руководитель минского СКА Павел Галкин рассказал историю о легендарном тренере.

На днях Спартак Миронович отпраздновал 80-летний юбилей. Руководитель минского СКА Павел Галкин рассказал показательную историю о легендарном тренере:

- Со Спартаком Мироновичем познакомился в 1986 году. Тогда я был старший лейтенантом, только пришедшим работать в спортивный клуб армии, а он уже всемирно известным тренером. И у нас сразу же случился конфликт. Из-за одного человека. Мы разошлись во мнениях, но я был прав. И Спартак Петрович, отдавая ему должное, через полгода после той истории нашел в себе силы признать ошибку и извиниться.

Это я к тому, что некоторые считают Мироновича человеком, у которого все человеческое было под замком. Мол, не проявлял он ни слабости, ни снисхождения. Нет, не так… Хотя всегда и прежде всего он думал только о деле. В лихие, как сейчас говорят, девяностые денег на спорт катастрофически не хватало. И однажды он продал дачу, чтобы команда смогла выехать на международный турнир. Дом тот и теперь стоит, но только он уже не его. Он стоит как памятник человеку, который прежде всего был стопроцентным профессионалом. Даже не знаю, способен был бы кто еще на такой поступок, кроме него.