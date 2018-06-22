Унесенные ступором 2 Александр Обухович

22.06.2018, 12:08

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Александр Обухович

Беларуси в союзе с такой Россией очень трудно выработать собственную экономическую политику.

Так называемые «национально-патриотические силы» России в шоке: Дмитрий Медведев, являвшийся если не знаменем, то явным покровителем либеральных сил России, вновь стал премьер-министром. С учетом служебных успехов нескольких явных либералов, можно считать, что выборы эти силы проиграли.

И что? Можно ли считать, что политика либеральных сил, регулярно проигрывавших все возможные выборы уже 20 лет, чья программа регулярно отторгается населением, наконец, может быть реализована?

Да ни в коем случае! Просто еще раз Россия продемонстрировала, что выборы и настроения населения для определения политики ее властей особого значения не имеют. Те, кто считает себя «элитой России», чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы не ограничивать себя какой бы то ни было программой действий, а желают выстраивать политику исключительно по ситуации. И исключительно в своих интересах.

И в этом есть резон, поскольку никакой реальной программы действий, и даже идеологии такой программы, способной вывести страну на траекторию развития, в стране не существует. А настроения и пожелания населения вполне уверенно контролируются массированной пропагандой.

Уже рухнула надежда, что «Запад нам поможет». Придут-де буржуины, приведут своих буржуйских менеджеров, и сразу бывшие советские предприятия выйдут на мировой уровень. Не пришли - и предприятия в их ожидании деградировали.

Не удалось массой «вписать российские предприятия в мировые цепочки добавленной стоимости». В нынешнем их состоянии это и технически невозможно: слишком разный технический, технологический и культурный уровень производств.

Приватизация серьезно ситуацию не изменила. Эффективных собственников оказалось на удивление мало. Значительная часть новых собственников сделала ставку на выжимание из захваченных активов максимального кэша, не заботясь о дальнейшей судьбе обескровленных предприятий.

С увеличением притока природной ренты в «тучные годы» были опробованы стандартные кейнсианские методы: через крупные госрасходы на инфраструктурные проекты и оборону, резкий, ничем не обоснованный рост зарплат был сформирован достаточно большой внутренний спрос. На него, как мухи на мед, слетелись производители со всего мира. Импорт не оставил достаточных ниш для развития собственных производств. Трансферт технологий из ВПК, как и при горбачевской конверсии, не состоялся. Деградация промышленности продолжалась.

Пробовали и поддержку стратегически важных производств (например, АвтоВАЗа), и программно-целевое финансирование (например, Роснано). Значимых для экономики результатов не получили. Масштабная поддержка производства в целом в 2009г. оказалась не востребована.

Как жест отчаяния следует расценить переход с 2014г. к политике, основанной на рекомендациях Вашингтонского консенсуса: целенаправленная борьба с инфляцией, сжатие денежной массы, меры по привлечению иностранных инвестиций, «бюджетное правило». Спекулятивные капиталы заходят в Россию с удовольствием.

Но как заходят, так и выходят. Выходят быстро и с прибылью, вымывая ресурсы. Пользы для экономики страны от них немного. А вот угнетение реального сектора при такой политике имеет место вполне конкретно. И ожидаемые, согласно концепции Вашингтонского консенсуса, реальные иностранные инвестиции в страну как не шли, так и не идут.

Похоже, власть в России, как и в Беларуси, находится в ступоре: стагнация экономики грозит стать хронической, а программы выхода из нее как не было, так и нет. Деньги, в отличие от Беларуси, есть и у государства российского, и у частного капитала. А раскрутить экономику не получается. В ступоре заинтересованы и внешние, и внутренние силы.

В части внешних сил. В свое время премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер шокировала россиян, заявив, что для обеспечения поставок сырья на мировые рынки достаточно иметь в России население порядка 40 млн. человек. Можно было бы списать на традиционную русофобию англичан, но недавно американский сенатор Джон Маккейн заявил, что Россия - просто большая бензоколонка. Выдавая желаемое за действительное. Похоже, такая Россия - действительно стратегическая цель США и примкнувшей к ним Англии.

Внутри страны в неограниченном импорте кровно заинтересован торговый капитал, на нем зарабатывающий. И обслуживающие его интересы либералы. Один из них, экс-мэр Москвы Гавриил Попов, в свое время заявил: «Россия проживет, продавая сырье за тряпки!». А ведь сегодня торговля дает очень весомый вклад в ВВП страны!

В правительстве ступор, к тому же оно под давлением внешних и внутренних сил. А тут - выборы. Казалось бы, шанс для оппозиции. Но ведь и у оппозиции не нашлось идей! Программа кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина - чистое политиканство, программа советника президента Сергея Глазьева - те же монетарные манипуляции с элементами протекционизма, которые правительство безуспешно практикует после 1998г. Ну, чуть другие манипуляции, но без решения действительно актуальных для страны проблем, но с элементами жесткой конфронтации с внешним миром.

И ни слова о том, какими инструментами будут реализовываться все эти благие пожелания! Что советское наследство уже проели, и экономику страны нужно строить заново. Что экономика России слишком мала, чтобы самостоятельно осуществить реиндустриализацию на современной технической базе. Да еще и в условиях противодействия внешних сил. Что накоплений в стране для рывка недостаточно, и взять их без снижения потребления негде. И какие слои должны снизить потребление?

Беларуси в союзе с такой Россией очень трудно выработать собственную экономическую политику. В любой момент из Кремля может раздаться окрик, в любой момент накопления могут быть изъяты в счет погашения долгов. А согласовать политики трудно, поскольку и сама Россия не знает, какую экономическую политику будет проводить завтра.

Александр Обухович, «БелГазета»