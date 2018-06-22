Россияне в Орше наладили серую схему поставки «санкционки» из ЕС в Москву 4 22.06.2018, 12:26

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Фото: Flickr

Фигуранты дела скрываются в РФ.

После ввода Россией ограничений на ввоз продуктов питания производства стран ЕС группа россиян решила на этом заработать, передает БелТА. Двое мужчин зарегистрировали в Орше коммерческое предприятие, наняли бухгалтером еще одну россиянку и начали ввозить из Европы санкционные товары, которые растаможивали якобы для реализации в Беларуси.

У группы были договоренности с индивидуальными предпринимателями и субъектами хозяйствования, которым они реализовывали товар лишь по документам, разумеется, фиктивным. А реально продукты питания вывозились в Москву и продавались за наличку. Об этом рассказал начальник Оршанского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Витебской области Владимир Воронов.

С апреля 2016 года по июнь 2017 года группа промышляла на территории Оршанского района и Орши, уклонялась от уплаты налогов, занижая налоговую базу предприятия и внося в декларации (расчеты) заведомо ложные сведения с использованием поддельных первичных учетных документов о реализации продуктов.

В результате бюджет недополучил налог на прибыль в сумме более 115 тысяч белорусских рублей, что является ущербом в особо крупном размере.

По итогам проверочных и оперативно-разыскных мероприятий в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК, по которому ведется расследование, а фигуранты скрываются от правосудия в России. Ущерб, причиненный государству в виде неуплаченного налога на прибыль, возмещен в полном размере.