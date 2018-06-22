Мариуш Блащак назвал приоритеты польской армии 22.06.2018, 12:19

Мариуш Блащак

Фото: Adam Guz /East News

Министр обороны Польши рассказал о «техническом скачке» польской армии.

Увеличение численности польской армии, реформа системы командования, модернизация и сотрудничество с союзниками - это самые главные вопросы, которые затронул министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в своем выступлении по случаю праздника Генерального командования видами вооруженных сил, сообщает «Радио Польша».

Глава оборонного ведомства сказал, что целевая численность польской армии должна составить 200 тысяч человек. В рамках укрепления оборонного потенциала на востоке Польши будет создана четвертая дивизия, которая должна сотрудничать с Войсками территориальной обороны.

Среди приоритетов Министерства национальной обороны - также возвращение ведущей роли в армии главе Генерального штаба. Именно он будет самым главным солдатом Войска Польского. На более поздних этапах реформы будут возвращены командования отдельными родами войск, таких как как ВВС, военный флот и сухопутные войска.

Мариуш Блащак напомнил, что подписанный весной договор о приобретении американских систем ПРО Patriot - это «технический скачок для польской армии». Вскоре вооруженные силы, в частности, ракетные и артиллерийские войска, получат также другое современное оснащение, - добавил министр.

Касаясь вопроса отношений Польши с союзниками, министр обороны подчеркнул, что партнерство с США – это один из фундаментов безопасности Польши и деятельности Польши в рамках НАТО. Польша участвует также в регинальных союзах, в том числе в формате Бухарестской девятки. Совещание этой организации состоялось недавно в Варшаве, где была подписана совместная декларация.

А на саммите НАТО в июле Бухарестская девятка выдвинет инициативу под названием Программа «4x30», - сообщил министр Мариуш Блащак:

«Эта программа должна до 2024 года обеспечить союзнические силы 30-ю механизированными батальонами, 30-ю авиационными дивизионами и 30-ю военными судами, готовыми в случае необходимости к началу боевых действий в течение 30 дней или в еще более короткий срок. Это будет сигнал для всего мира, что НАТО всё больше укрепляется и повышает свою боеспособность. И что мы не останавливаемся на решениях, принятых в Ньюпорте и в Варшаве, а идем дальше».