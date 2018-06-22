«Брата задержали, посадили на сутки, а потом он умер в больнице от травмы головы» 8 22.06.2018, 16:03

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Фото: onliner.by

Минчанин рассказал о трагедии в семье.

В конце мая Дмитрий узнал, что его младшего брата Сашу забрала милиция из-за появления в общественном месте в нетрезвом виде, пишет onliner.by. Парень получил трое суток ареста, но в положенный день домой не вернулся. Когда родственники стали искать Сашу, оказалось, что вот уже третьи сутки он лежит в больнице в состоянии комы после травмы головы.

— Саша молодой совсем был, 30 лет в феврале исполнилось, — Дима показывает фотографию брата — щуплого парня с голубыми глазами. — Он всю жизнь занимался легкой атлетикой. Потом отучился в техникуме по специальности «слесарь-механик», затем окончил Белорусский государственный университет физической культуры по специальности «тренер». Потом работал на мебельной фабрике контролером качества.

Его сократили, и он перебивался какими-то заработками. В последнее время работал в социальной службе — присматривал за бабушкой, кому-то нужно было это делать, поэтому решил взять эту работу на себя. Да, выпивал, бывало, а с дня рождения как-то даже чаще, чем обычно. Я не могу сказать, что он был таким запойным алкоголиком, на учете в наркологии не стоял, не дебоширил — был тихий, очень добрый и спокойный. У него очень уравновешенный характер, он вообще был хорошим человеком.

«Он успел позвонить отцу и сказать, что его задержали с 0,5 промилле алкоголя в крови»

Дмитрий говорит, что все случилось в четверг, 31 мая. Утром Саша пошел к винно-водочному отделу магазина, что на улице Ташкентская, 10. Там его около восьми утра и задержали сотрудники Заводского РУВД.

— Как я потом узнавал у следователя и в дежурке, у них был какой-то очередной рейд, и возле этого отдела они забрали тогда несколько десятков человек, — говорит Дмитрий. — Потом я выяснил в дежурке, что брата забрали с уровнем алкоголя в крови в 0,5 промилле. Почему его забирали с таким низким уровнем алкоголя в крови, неизвестно. Может быть, он пил пиво на улице (там есть лавочка), может быть, его остановили и попросили дыхнуть в алкотестер — в общем, я не знаю. Есть человек, который говорит, что видел, как задержанных возле магазина били, били ли моего брата, я не знаю. Мы передали его контакты следователю.

— Я уже позже выяснил в дежурке, что никаких протоколов за нецензурную брань или сопротивление милиции или еще что-то на него не было в тот день, — продолжает Дмитрий. — Он успел позвонить отцу и сказать, что его задержали с 0,5 промилле алкоголя в крови. Потом мы выяснили, что суд дал ему трое суток, точной формулировки, за что, я не знаю. Может быть, за распитие спиртных напитков, возможно, за то, что находился в нетрезвом виде в общественном месте.

Спустя трое суток, в понедельник, парня должны были освободить. Когда Саша не вернулся домой, родные забеспокоились и стали звонить в Центр изоляции правонарушителей ГУВД. Оказалось, что парень находится в больнице скорой медицинской помощи в состоянии комы.

— Оказалось, его доставили туда в ночь с 31 мая на 1 июня. Нас никто не предупредил о том, что он в больнице, в коме, — продолжает Дмитрий. — Уже в БСМП выяснилось, что он находится в состоянии комы второй степени. Оказалось, что у него была травма головы, из-за которой образовалась гематома, сдавливавшая мозг. К слову, на момент поступления в больницу анализ крови показал содержание алкоголя 0%.

Саша пролежал в состоянии комы до 11 июня. Все это время Дима каждый день приезжал в больницу к брату. Сначала врачи не обнадеживали, но потом стала наблюдаться положительная динамика, улучшилось состояние крови, уменьшились гематомы.

— Потом ему стало хуже, — Дмитрий еле сдерживает слезы. — Врачи начали говорить, что у него появилась какая-то инфекция головного мозга, они пытались сделать все что могли, давали антибиотики, но уровень инфицированности рос и рос. Потом медики сказали, что инфекция практически полностью устойчива к лечению антибиотиками. В итоге у брата развился сепсис, и 11 июня он умер. В заключении о смерти написали, что причина смерти — это травма головы.

«Выяснилось, что от удара развилась гематома и она стала сдавливать мозг»

После смерти брата Дима стал выяснять, что же произошло с молодым человеком и почему он попал в больницу. Говорит, после общения со следователем, которая ведет проверку по факту смерти, милицией ему удалось прояснить картину случившегося.

— Я узнал, что в тот день задержали 30 человек, но 4—5 задержанным дали сутки. После суда их отвезли в так называемый «обезьянник», а потом около полуночи его и еще 4—5 человек везли в центр исполнения наказаний, — объясняет мужчина. — По дороге в центр брату стало плохо. Он сказал об этом. Даже уже машину собирались разворачивать и ехать обратно, чтобы его не везти дальше. Но, по словам сотрудников милиции, мой брат отказался. Почему он отказался, вопрос. Может быть, чего-то испугался или подумал, что к нему будут применять какие-то меры воздействия.

— Уже в самом центре исполнения наказаний их всех осматривали медики. Прямо на осмотре у него случился приступ, он упал, прямо как солдатик (мама смотрела записи с камер видеонаблюдения), головой ударился о кафель. У него начались судороги и пошла пена изо рта, — рассказывает Дмитрий. — У него уже был такой один приступ полгода назад, это был второй в жизни. Я спрашивал у следователя, вызывали скорую или нет. Она говорит, что вызывали, но сам мой брат от помощи врачей отказался. Матери даже показывали письменный отказ, но она сразу сказала, что почерк не Саши, он левша и писал совершенно не так.

Дмитрий говорит, что брату дали какую-то таблетку и отправили в камеру. Второй приступ у Александра случился в 2:30 ночи. Он упал уже в камере и снова ударился головой.

— Ему вызвали скорую, медики приехали очень быстро, за 6 минут, — объясняет Дмитрий. — Его отвезли в больницу, и больше в сознание брат не приходил. Врачи сказали, что его привезли с травмой головы. Мне его лечащий врач показывал снимок КТ. От удара развилась гематома, и она стала сдавливать мозг. Там очень большая и серьезная гематома, 25% мозга было сдавлено.

«Вот и выходит, что забрали живым и здоровым, а вернули мертвым»

— У меня очень много вопросов к милиции и врачам в центре исполнения наказаний, — говорит Дмитрий. — Во-первых, если мой брат не дебоширил и не нарушал общественный порядок, зачем было задерживать его за 0,5 промилле в крови? Во-вторых, почему все-таки он отказался от медицинской помощи по пути в центр изоляции правонарушителей? В-третьих, почему медики, которые его осматривали в самом ЦИПе, не настояли на госпитализации? Как может человек, который упал и ударился головой, вообще соображать, что он пишет, и писать отказ (если тот отказ все-таки был)? Опять-таки, какие таблетки давали ему без диагностики заболевания? На мой взгляд, если бы врачи в ЦИПе на тот момент настояли на отправке его в больницу, то он остался бы жив. Он никогда не жаловался на здоровье, у него никогда ничего не болело. Бывший спортсмен, он был крепким молодым человеком, у него было здоровое сердце. Да, были какие-то спортивные травмы, но больше ничего. Родители говорят, что накануне все с ним было в порядке. Вот и выходит, что забрали живым и здоровым, а вернули мертвым…

Что говорит милиция?

Как рассказала официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич, Александра действительно задержали 31 мая.

— Дело в том, что на него ранее уже было составлено четыре административных протокола за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, участковый инспектор милиции собирался оформлять его в ЛТП, — отметила она. — Никакой физической силы сотрудники милиции в отношении задержанного не применяли. Действительно, по пути в центр изоляции правонарушителей молодой человек пожаловался на плохое самочувствие, но от вызова врача отказался. По приезде в ЦИП мужчина стал жаловаться на самочувствие, сотрудники милиции вызвали скорую помощь, но врачи его не госпитализировали. Немного позже у него случился повторный приступ эпилепсии, сотрудники вызвали скорую, и мужчину доставили в больницу.

Что говорит Следственный комитет?

— По факту смерти мужчины УСК по городу Минску проводится проверка. В целях установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщила официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Кстати

В 2013 году в СИЗО №1 умер Игорь Птичкин. 21-летнего парня приговорили к трем месяцам ареста, но не прошло и недели, как он умер. Семья получила тело все в синяках и подозревала, что Игоря избивали сотрудники СИЗО. По мнению экспертов, Птичкин скончался от сердечно-сосудистой недостаточности, и следствие изначально заявляло, что причина смерти — это наркотическая ломка, так как у Птичкина была сочетанная зависимость от алкоголя и наркотических веществ. («Основными в наступлении смерти явились характер и тяжесть самих болезненных процессов», — сообщал тогда Следственный комитет). Но в октябре 2016 года суд признал виновным в смерти Птичкина фельдшера СИЗО №1. Выяснилось, что вместе с синдромом сочетанной зависимости и состоянием отмены немаловажную роль сыграл и тот фактор, что фельдшер физически зафиксировал Птичкина ремнями к кровати на сутки, тот не имел возможности пить, есть и справлять нужду.

Фельдшера приговорили к трем годам колонии-поселения. Кроме того, родственники Игоря Птичкина получили от МВД компенсацию в размере 36 тыс. рублей.