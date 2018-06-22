Норвегия нацелилась на разработку еще одного миллиарда баррелей нефти 22.06.2018, 13:04

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Норвежские компании активизировали разведочные работы на шельфе.

Нефтяные компании Норвегии имеют возможность порадоваться не только росту цен на сырье: еще они могут похвастаться лучшими почти за десять лет результатами разведочных работ, пишет finanz.ru.

Если они продолжат в том же духе, то в этом году объемы обнаруженных запасов нефти и газа могут достигнуть примерно 1 миллиарда баррелей впервые после открытия гигантского нефтяного месторождения Johan Sverdrup в 2010 году.

Это хорошая новость для Норвегии, которой необходимы успехи в геологоразведке, чтобы поддержать проектный трубопровод и сдержать снижение нефтедобычи с середины следующего десятилетия. Страна восстанавливается после трехлетнего экономического спада, во время которого нефтепроизводители урезали до минимума свои бюджеты, сократив разведочные работы. Результаты геологоразведки в Баренцевом море, где в прошлом году, несмотря на экономические трудности, были предприняты беспрецедентные усилия, также разочаровали.

Возможно, сейчас ситуация меняется коренным образом. С начала года завершено бурение 10 поисковых скважин, по результатам которого обнаружено около 330 миллионов баррелей нефтяного эквивалента, свидетельствуют расчеты агентства Блумберг, основанные на средних оценках по всем новым участкам, о которых сообщил Норвежский нефтяной директорат (NPD). Этот объем уже превышает запасы, обнаруженные в прошлом году по результатам бурения 24 скважин.

"Цены сейчас снова растут, поэтому активизируются и разведочные работы", - сказал Тургейр Стурдаль, директор по вопросам геологоразведки в NPD.

NPD ожидает бурения 50 разведочных скважин в этом году против 36 в 2017 году, следует из опубликованного в четверг доклада. Около 30 из них могут быть поисковыми скважинами, пробуренными для проверки новых перспектив, что означает, что обнаруженные запасы могут достигнуть в общей сложности 1 миллиарда баррелей, если компании сохранят уровень эффективности геологоразведки.