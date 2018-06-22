Уроженец Беларуси был ректором университета в Делавэре 22.06.2018, 13:10

Джошуа Фельдстайн прошел в Университете долины Делавэр все «ступеньки».

Во вторник ушел из жизни один из самых уважаемых бывших руководителей Университета долины Делавэра – Джошуа Фельдстайн, сообщает издание Intelligencer (перевод — belmir.by).

Ректору было 97 лет. Он являлся главой образовательного учреждения на протяжении 12 лет, а также дважды замещал эту позицию в переходные периоды.

Фельдстайн оказался в Университете долины Делавэра, который тогда назывался Национальной школой фермерства, в 1938-м, когда ему было всего 17.

И в следующие 80 лет стал крайне уважаемой и любимой фигурой в этом учреждении.

Джошуа родился в Беларуси в 1921 году, а рос в Литве. Он закончил частную еврейскую гимназию и учился в инженерной школе Литовского университета.

Однако отец Джошуа, сам учитель по профессии, отослал сына в США, чтобы тот продолжил образование там и одновременно оказался подальше от угроз, которые представлял нацизм.

Следуя указанию отца, Фельдстайн один прибыл в город Дойлстаун, штат Пенсильвания, в кампус Национальной школы фермерства, который располагался тогда в сельской местности.

Только после того, как закончилась Вторая мировая война, он узнал, что его родители и старший брат были убиты во время Холокоста.

Первоначально Джошуа планировал провести в долине Делавэра всего год, а потом отправиться в Массачусетский технологический институт.

Но, не получив новостей из дома, решил остаться в Национальной школе фермерства, где в 1942-м заработал степень бакалавра садоводства, а затем провел год в аспирантуре.

Затем Фельдстайн продолжил учебу в Рутгерском университете, где стал магистром и доктором садоводства. А в 1952-м вернулся в Национальную школу фермерства преподавателем.

Он прошел здесь все ступеньки – был доцентом, профессором, руководителем кафедры, замдекана и деканом школы, которая к тому времени уже стала колледжем, а потом и университетом.

И наконец, в 1975-м Джошуа был избран седьмым по счету президентом учреждения – пост, который занимал впоследствии 12 лет.

В качестве руководителя Фельдштайн много сделал для университета и своих студентов, был образцом честности и преданности своей альма-матер.

Когда в 2011-м ему исполнилось 90, местные власти объявили этот день «Днем Джошуа Фельдстайна». На торжества в честь праздника приехали более 200 гостей.

Письмо с поздравлением прислал даже тогдашний президент Барак Обама. Кроме того, юбиляру передали американский флаг, который в честь его дня рождения поднимали над Капитолием.

Свою жену Мириам Джошуа встретил на так называемом свидании вслепую в кампусе университета в 1942-м. Супруги были счастливо женаты в течение 70 лет, вплоть до ее смерти в 2015-м.

После них остались два сына, Тед и Дэн, у которых уже есть свои жены, а у Дэна также дочь Элиза.