«Мы еле доживаем до следующей пенсии» 2 22.06.2018, 13:39

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Фото: Instagram/zametki_babushki

Заметки бабушки Вали.

«Дорогие друзья! Дорогие пенсионеры и те, кто считает годы, месяцы, а то и дни до выхода на пенсию. Я думаю, вы согласитесь со мной, что все мы думали что увеличения срока выхода на пенсию пока не будет. Но нет! Наша страна оказалась отстающей и закон гласит: «С 1 января 2019 года пенсионный возраст для женщин 63 года, для мужчин 65 лет», - говорится в сообщении в «Инстаграм» под названием «Заметки бабушки Вали».

«Все эти дни в средствах информации разговор идёт оправдательный: «Переход к новым пенсионным срокам пройдет уж очень плавно и никто его и не заметит, особенно женщины.» А мужчины по-моему к 65-и годам будут просто потихоньку умирать прямо на работе.

Положение российских пенсионеров бесконечно сравнивают с другими странами,— с Германией, например, где пенсионеры работают до 67 лет. А ведь там пожилые люди путешествуют по всему миру, отдыхают в санаториях,— и всё на свою пенсию, — уровень жизни значительно выше нашего. А мы на свою пенсию еле доживаем до следующей пенсии. Не хватает денег даже на питание, а мы умудряемся откладывать на свои похороны.

Выставлена главная причина — к 2026 году в России численность пенсионеров увеличится вдвое. Каждый работающий должен работать на себя и на пенсионера. Может быть так, что пенсии уменьшатся на треть,— чего допускать нельзя! Встает вопрос перед президентом: «Разве шестилетний прорыв в экономике может допустить снижение пенсий? Разве прорыв не предусматривает продуманные, успешные, жизнеулучшающие мероприятия, разработанные государственными умами?».

Мы все ожидаем, что будем жить лучше и размер пенсии будет достойным. И мы будем помогать детям растить внуков, будем бабушками и дедушками, а не работать до последнего дня. Будем ждать жизнеутверждающего решения по пенсионной реформе Государственной Думой и, конечно, хочется услышать по этому вопросу разъяснения нашего Президента — В.В. Путина. А что вы думаете о реформе?»