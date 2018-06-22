закрыть
22 июня 2018, пятница, 15:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Авиация Асада сбросила бочковые бомбы на юго-западе Сирии

  • 22.06.2018, 14:13
  • 1,024

Наблюдатели сообщили о значительных разрушениях.

Военные самолеты сирийской армии сбросили бочковые бомбы на районы на юго-западе Сирии, пишет Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По данным наблюдателей, в район города Деръа войска Асада сбросили 12 бочковых бомб.

Атака привела к значительным разрушениям местной инфраструктуры, однако уточняется, что человеческих жертв нет.

Ранее в ООН сообщили, что в результате боевых действий в провинции Даръа на юго-западе Сирии погибли по меньшей мере 20 человек. В организации добавили, что активное наступление правительственных сил угрожает безопасности примерно 750 тысяч человек, и может вынудить их покинуть свои дома.

США потребовали от Российской Федерации сдержать наступление армии сирийского лидера Башара Асада. Отмечается, что сирийские правительственные силы не только нарушили зону деэскалации, но и провели авиационные, ракетные и артиллерийские удары.


популярное за неделю

Мнение

Ничего себе, должок!
Ничего себе, должок! Владимир Халип
Генеральная уборка
Генеральная уборка Тигран Хзмалян
Дружба с новым «старшим братом»
Дружба с новым «старшим братом» Валерий Карбалевич
Вулканический синдром
Вулканический синдром Владимир Горбулин