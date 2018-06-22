Как Сталин проворонил начало войны 8 22.06.2018, 14:40

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О том, что СССР и Германия были фактическими союзниками, разделившими в 1939 году Польшу, в советской историографии умалчивалось.

Cегодня будет пост о том, что случилось 22 июня 1941 года — в этот день ровно 77 лет назад началась война между Германией и СССР. Сейчас про это говорят мало, но до лета 1941 года между СССР и Германией были вполне дружественные отношения и был заключен "договор о дружбе и ненападении", пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

В советской историографии начало войны подавали так: вот был мирный СССР, который заключил с Германией договор о том, что она не будет на него нападать, а потом она напала. О том, что СССР и Германия были фактическими союзниками, разделившими в 1939 году Польшу, в советской историографии умалчивалось. Также ни слова не говорилось о том, что уже за несколько месяцев до начала войны полководцы предупреждали Сталина о том, что Германия готовится к войне. Тот же полностью проигнорировал их предупреждения и, фактически, виновен в катастрофических потерях СССР в первые дни войны. Советские войска попросту не были готовы к наступлению немцев.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как Сталин проворонил начало войны.

Отношения между Германией и СССР до лета 1941 года.

Очень интересная и щекотливая тема, которую жутко не любят все сталинисты — а что, собственно, было между СССР и нацистской Германией до 22 июня 1941 года? Была дружба и союзнические отношения — между СССР и Германией был заключен "договор о ненападении", а в 1939 году две эти страны разделили Польшу, проведя затем совместный военный парад в Бресте. Сталинисты всячески доказывают, что это был не парад, а "совместное торжественное прохождение войск под музыку", но конечно суть события от этого не меняется.

Советская пресса тех лет пестрела хвалебными эпитетами в честь Гитлера — мол, дорогой вы наш Адольф Алоизович, накажем мы вместе с вами зарвавшихся англосаксов, а те, кто наводят поклёпы на нашу дружбу — так те враги и агенты американских разведок. Вот личные добрые пожелания от Сталина Гитлеру, опубликованные в газете "Правда" в 1939 году:

А вот тезисы из того самого печально известного "договора о дружбе и границе", который заключили обе страны после "устранения уродливого детища Версальского мира" — Польши:

О дружбе и союзнических отношениях говорят и другие факты. Вышедший в 1938 году фильм Сергея Эйзенштейна "Александр Невский" (в котором немцы показаны грозной и злой силой) был на какое-то время запрещён к показам в кинотеатрах СССР — чтобы "не портить дружбу". После 22 июня 1941 года фильм начал показываться снова, с удвоенной силой.

Или такой факт — до 1941 года СССР усиленно помогал Германии нефтью и продовольствием — только за 1940 год в Германию "другу Адольфу" было поставлено 657.000 тонн нефтепродуктов (75% всего советского экспорта) и почти миллион тонн зерна. Последний эшелон с хлебом проследовал через границу СССР в 2 часа ночи 22 июня 1941 года.

Что случилось накануне 22 июня 1941 года?

Сохранились свидетельства, что многие командиры, военачальники и разведка в начале лета 1941 года доносили Сталину сведения, что немцы активно готовятся к наступательной операции. Стягивают к границам ударные части, подвозят топливо, подтягивают тыловое обеспечение, готовят на аэродромах бомбардировщики и сопровождение. На все эти факты "великий языковед и полководец" отвечал только одно — это всё ложь и дезинформация, которую разводят клеветники из лагеря буржуинских англосаксов, которые хотят поссорить два союзнических государства.

Сохранился вот такой документ, датированный 17 июня 1941 года — в нём говорилось о готовящихся налетах немецкой авиации на СССР (которые, собственно, и случились 5 дней спустя). На документе стоит личная резолюция Сталина, написанная зелёным карандашом — "Можете послать ваш "источник" из штаба к еб-ной матери. Это не источник, а дезинформатор".

Ещё раз, по буквам, для совсем непонятливых. За 5 дней до начала вторжения Германии "верховный главнокомандующий" (и по совместительству диетолог) посылает профессиональных военных и не предпринимает вообще ничего.

Плачевный итог сталинской беспечности.

Как итог — немецкий удар 22 июня 1941 года стал полной неожиданностью для СССР. Не были готовы войска ПВО, не были готовы пограничники. Для обычных людей война стала полной неожиданностью (хотя Сталину давно докладывали, к чему всё идет). В результате уже в первые недели войны СССР потерял значительную часть территории, бомбовым ударам подверглось множество городов, погибло множество мирных людей, попало в плен множество солдат и было потеряно много военной техники. Немцы просто жгли выставленные на аэродромах самолёты и захватывали стоявшие "на приколе" танки — в них даже не было заправлено горючее.

Вот так бывает, когда вся власть сосредотачивается в руках одного не очень умного и злого человека.

А что думаете про 22 июня 1941 года вы? Виновен ли в поражениях СССР лично Сталин?