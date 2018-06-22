Фильм белоруски попал на международный кинофестиваль в Марселе 22.06.2018, 14:52

Фото с сайта Минск-Новости

В Минске фильм выйдет в прокат в сентябре.

Фильм беларуски Юли Шатун «Завтра» примет участие в 29-м Международном кинофестивале в Марселе, пишет «Минск-Новости».

В прошлом году фильм был назван лучшей игровой картиной в Национальном конкурсе ММКФ «Лістапад» и стал первой беларуской картиной, которой удалось войти в международный конкурс кинодебютов «Молодость на марше».

Сюжет следующий: бывший учитель английского из маленького города разбрасывает рекламные листовки по почтовым ящикам. У него есть жена, сын, который учится в Минске, незаконченный ремонт и праздничный лотерейный билет, который на несколько секунд дает ему шанс помечтать.

Фильм рассказывает о жизни в Мозыре, где население составляет сто тысяч человек. Это город, где родилась Юлия и где живут ее родители — главные герои Анатолий и Оксана Шатун.

Сама режиссер, сценарист и продюсер окончила Белорусский государственный университет культуры и искусств по специальности «Прикладная культурология». Живет в Минске и работает над новым кинопроектом, подробности о котором пока держит в секрете. «Завтра» — ее первый полнометражный фильм. На ММКФ «Лістапад» он также получил приз Гильдии киноведов и кинокритиков Беларуси «За создание достоверного и выразительного образа современного белорусского общества».

«Не было цели сделать жесткую социальную картину. Конечно, снимала про то, что мне небезразлично. Однажды на занятиях мой учитель по «Белорусскому коллегиуму» Валентин Акудович сказал: «Пишите свою главную боль». И я написала. Мне кажется, получилось честно», — рассказала Юлия агентству «Минск-Новости».

Международный кинофестиваль в Марселе пройдет с 10 по 16 июля. Он представит фильмы со всего мира. Для многих из них показ в конкурсной программе станет мировой или международной премьерой. Фильм «Завтра» на фестивале в Марселе будет представлен в новой, расширенной версии. Картина примет участие сразу в трех конкурсах: Международном конкурсе, конкурсе дебютных фильмов и конкурсе ассоциации французских кинотеатров GNCR.

В Минске фильм выйдет в прокат в сентябре.