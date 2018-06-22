Жительница Гродненской области нашла в пачке с субпродуктами человеческий палец 12 22.06.2018, 15:10

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Покупательница сразу вызвала милицию.

Ужасную находку сделала жительница Гродненской области, когда открыла пачку с куриными субпродуктами. Там она нашла человеческий палец, а милиция уже отыскала его предполагаемого владельца, пишет tut.by.

Женщина купила набор куриных шеек, а 21 июня достала их из морозилки и оставила на кухне, чтобы приготовить позже. И вскоре ужаснулась, когда внутри рассмотрела нечто похожее на человеческий палец. Местные жители опубликовали в соцсетях снимок.

Покупательница сразу вызвала милицию, и сотрудники отыскали мужчину с похожей травмой. По информации журналистов, им оказался сотрудник птицефабрики в Минской области, где в конце мая и была выпущена та пачка субпродуктов.

В УВД Миноблисполкома подтвердили, что милиция разбирается в обстоятельствах этого случая:

«От жителя Гродненской области поступило сообщение об обнаружении в упаковке с мясной продукцией фаланги пальца. Продукция произведена на одном из предприятий Минской области. Проводится проверка. Не исключается, что инцидент имел место в результате происшествия на производстве», — сообщили tut.by в областном управлении внутренних дел.

Местные жители возмущены и задаются вопросом: какие меры предпримет само предприятие и контролирующие службы. По неофициальным данным, у пострадавшего работника фабрики отсутствовали фаланги на нескольких пальцах.