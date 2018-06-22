Таллин признали лучшим городом в мире для предпринимателей-миллениалов 22.06.2018, 15:19

1,183

Эксперты оценивали города по 12 критериям.

Таллин был признан лучшим городом в мире для миллениалов, желающих открыть свой бизнес. В рейтинге британского сайта GoCompare, специализирующегося на финансовой аналитике, на 2-м месте оказался канадский Торонто, а третью строчку разделили новозеландские Веллингтон и Окленд, пишет «Европульс».

Эксперты оценивали города по 12 критериям, среди которых простота открытия своей компании и ведения дел, барьеры для международной торговли, представительство женщин и мигрантов среди основателей и цена чашки кофе.

В рейтинг вошли 45 городов со всего мира. Москва заняла 21-е место, при этом в российской столице оказалось больше всего точек WiFi – больше 41 тысячи.

Как утверждают составители рейтинга, миллениалы (родившиеся примерно с начала 1980-х по середину 1990-х годов) составляют основу «цифровых кочевников». Они легки на подъем и готовы следовать за новыми бизнес-возможностями (и хорошим интернетом).