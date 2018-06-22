Как выглядит самая красивая деревня Литвы 4 22.06.2018, 15:52

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Фото: Deividas Bendžius

Усадьбы в ней стоят 200 тысяч евро.

Самой красивой литовской деревней выбрали Грабийолай – это небольшое село в лесах между Вевисом и Электренай. Желающих увидеть эту красивую деревню посол путешествий delfi.lt Ориюс Гасановас призывает поспешить, поскольку здесь осталось только 6 постоянных жителей.

Из Вильнюса до Грабийолай можно добраться за 45 минут, часть пути проходит по гравийной дороге. Уже с первого взгляда деревня поражается, кажется, что это не настоящее, а декоративное село. Здесь все красиво и ухожено. В деревне только одна улица, дома находятся по обе ее стороны. 99% – старые деревянные дома.

Они заново выкрашены. Только один дом кирпичный. Его местные ругают за то, что портит вид деревни. Но летом этот дом скрыт за зеленеющими деревьями. Деревня маленькая, улица короткая, а в конце, словно чудо – берег Вилии (Нерис). Стоит скамейка, сидя на которой можно полюбоваться изгибами реки. "

Здесь никто не пьет, бандитов нет. Наш участковый много лет сюда по вызову не приезжал", - похвасталась Владислава Валантавичене, староста Казокишкес. В Грабийолай сейчас есть 26 усадеб, но большая их часть пустует. По словам Владиславы, в деревне только 6 постоянных жителей. Еще несколько мигрируют.

В хорошую погоду бывают в деревне, а когда холодает – едут к детям в города. Есть еще одна женщина, которая почти все время находится в больнице. Только в теплые летние дни здесь бывает больше людей, съезжаются внуки и правнуки уже почивших жителей села. Они и присматривают за домами. Продают здесь дома нечасто, но такое бывает. К примеру, Владислава показала одну усадьбу с несколькими домами и большой лужайкой, а также с личным выходом к реке. "Когда в Литве были литы, эта усадьба стоила миллион! Все окрестные деревни говорили об этом. Но прошло уже немало времени, а эту красавицу никто так и не купил. Сейчас соседи говорят, что владельцы просят 190 000 евро", - рассказала староста.

Фото: Deividas Bendžius

В Грабийолай никогда не было ни почты, ни магазина, ни киоска. Только 26 жилых домов. Два раза в неделю сюда приезжает автолавка. Этого жителям достаточно. В церковь местные ходят в Казокишкес. Больше этим жителям ничего не нужно. Пожилые люди уже не столь мобильны. Самой старшей жительнице села Анастасии 92 года, сейчас она уехала на лечение. Вторая по возрасту - Виктория - ей 90 лет.

"Я себя старой не чувствую, мне нравится жить, нравится быть на природе", – встретила нас пожилая женщина. Виктория из тех, кто на зиму перебирается в горд к детям. "Я то здесь живу, то в Вильнюсе, в Шешкине. Здесь лучше. Но трудно одной, мужа я похоронила больше 40 лет назад. Красивый был , с седыми волосами, как я сейчас", – улыбается Виктория. Ей помогают соседи, приносят овощи, иногда готовую еду.

Все здесь, как родственники, не ругаются, делятся воспоминаниями. На улице мы встретили Антанину. Она жаловалась, что жизнь в деревне не очень приятная. "Мне здесь скучно. Летом еще ничего, хожу вокруг, в огороде копаюсь, но зимой... Сижу и нечего делать. Вокруг тишина", – жаловалась Антанина. – Вы работаете?, - спросил я. – Да ты что, я уже слишком старая, - ответила Антанина. – А какая ваша профессия?, - продолжаю я. – Что, что? - уточнила она. – Профессия. Кем вы работали, какую должность занимали? - задаю я вопросы. – Я в лесу. Всю жизнь собирала грибы и ягоды. Какая еще работа? Только лес вокруг, - засмеялась она. Староста хотела познакомить из молодежью этого села.

Да, здесь есть и такие. 66-летний Альвидас Моркунас – один из них. Он самый молодой и здоровый, поэтому местные постоянно обращаются к нему за помощью. "Я почти всю жизнь прожил в Каунасе, но мне надоел город. Мы с женой решили перебраться в Грабийолай, здесь жили родители", - рассказал Альвидас. Он подтвердил, что ни в деревне, нигде вокруг нет бандитов. "Был один, крал, но я обломал ему крылья, сказал, что долго возиться с ним не буду – передам в полицию и все. Успокоился, закодировался. Сейчас у нас рай", - хвалит Альвидас деревню.

Из города в Грабийолай переехала и Геновайте Черняцкене с мужем, она 30 лет жила в Каунасе, 10 в Вильнюсе, а последние 12 лет живет здесь, на родине своих родителей и дедушек-бабушек.

"Муж, дети говорили – давай отремонтируем, обновим. Я сказала – не надо, не хочу. Мне нравится, что здесь все по-старому, как прежде. Даже те же двери, что и в детстве. Могли и воду провести, но я отказалась. Пьем из колодца", - рассказала она. Больше всего Геновайте гордится своей теплицей. У нее там настоящий летний дом - со старыми диванами, покрытыми розовыми пледами. креслами и столиком. "Чтобы кофе выпить, гостей принять, по-барски посидеть", - рассказала женщина. Геновайте и Альвидас - местные активисты.

Они вешают флаги на праздники, организуют встречи Нового года. Все шесть жителей села идут к реке, обнимают друг друга, иногда поют песни. Самый красивый день в году здесь - День Ивана Купалы, когда съезжаются родственники и все село празднует.