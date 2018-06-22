Кто ездит по Беларуси на бронетехнике под символикой «Новороссии» 6 22.06.2018, 16:36

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Фото Полины Степаненко

Несколько любопытных фактов о «гостях» из России, проехавших с символикой сепаратистов от Орши до Бреста.

Несколько дней назад в белорусских СМИ появились сообщения о колонне российской бронетехники, в которой был и автомобиль с символикой сепаратистов так называемой «Новороссии».

Позже в соцсетях стали появляться фото пробега в Бресте, где прошла его финальная часть.

Речь шла о бронепробеге «дорога мужества», который прошел во второй раз.

«Салідарнасць» собрала несколько любопытных фактов об организаторах пробега и их партнерах в Беларуси.

Организатор получил грант от Путина

Бронепробег «дорога мужества» проводит российская межрегиональная общественная организация «Военно-техническое общество», зарегистрированная в 2016-м.

Как сообщается на сайте организации, мероприятие проходит при непосредственной поддержке российского Фонда президентских грантов.

Основной своей задачей ВТО называет «сохранение военно-технического наследия армии СССР и России», а также «реализацию военно-технических мероприятий для молодежи с патриотической направленностью».

Бронепробег проходит во второй раз, организаторы рассматривают его в качестве ежегодного мероприятия.

Участниками пробега в этом году стали представители России, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Армении и Казахстана. По плану они должны преодолеть более 2300 км пути.

В прошлом году «Военно-техническое общество» организовало пересечение Керченского пролива на бронеавтомобилях БРДМ-2.

Кто едет на джипе с символикой «ДНР»

В колонне участников бронепробега был замечен джип с незарегистрированной символикой «ДНР», «ЛНР» и надписями «Новороссия, мы с вами», а также флагом Саратовской области. О принадлежности к этой области свидетельствуют номерные знаки.

На саратовском сайте «Общественное мнение» сообщается, что от Саратовской области в нем участвуют боевая разведывательная дозорная машина БРДМ – 2 и автомобиль «Волкодав». Руководитель команды — член совета Саратовского областного отделения Всероссийской общественной ветеранской организации «Боевое братство», директор научно-производственного предприятия «Солитон» Сергей Жерновой.

Согласно информации на сайте предприятия, одним из заказчиков «Солитона» является МВД России. Предприятие выпускает спецтехнику, в том числе автомобили повышенной проходимости серий «Леший», «Ратибор» и «Волкодав».

Алексей Мигалин и Александр Метла (справа). Фото vk.com/voentex

В Минске участников пробега встречал Александр Метла, один из основателей и руководитель «Линии Сталина». На страничке ВТО в соцсетях его называют «нашим другом и партнером в Беларуси».

В минской программе участников пробега было посещение Музея Великой Отечественной войны, а также выступление руководителя «Военно-технического общества» Алексея Мигалина на сцене в фан-зоне «Спутник Беларусь» перед началом матча Россия-Египет.

Новость об этом ВКонтакте сопроводили игривым комментарием: «Как русские болельщики приезжают смотреть футбол? Конечно, на броневике!»

Пробег продолжается

На обратном пути из Бреста до Москвы участники бронепробега заедут в Барановичи и Березу.