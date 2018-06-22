Кто ездит по Беларуси на бронетехнике под символикой «Новороссии»6
- 22.06.2018, 16:36
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Несколько любопытных фактов о «гостях» из России, проехавших с символикой сепаратистов от Орши до Бреста.
Несколько дней назад в белорусских СМИ появились сообщения о колонне российской бронетехники, в которой был и автомобиль с символикой сепаратистов так называемой «Новороссии».
Позже в соцсетях стали появляться фото пробега в Бресте, где прошла его финальная часть.
Речь шла о бронепробеге «дорога мужества», который прошел во второй раз.
«Салідарнасць» собрала несколько любопытных фактов об организаторах пробега и их партнерах в Беларуси.
Организатор получил грант от Путина
Бронепробег «дорога мужества» проводит российская межрегиональная общественная организация «Военно-техническое общество», зарегистрированная в 2016-м.
Как сообщается на сайте организации, мероприятие проходит при непосредственной поддержке российского Фонда президентских грантов.
Основной своей задачей ВТО называет «сохранение военно-технического наследия армии СССР и России», а также «реализацию военно-технических мероприятий для молодежи с патриотической направленностью».
Бронепробег проходит во второй раз, организаторы рассматривают его в качестве ежегодного мероприятия.
Участниками пробега в этом году стали представители России, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Армении и Казахстана. По плану они должны преодолеть более 2300 км пути.
В прошлом году «Военно-техническое общество» организовало пересечение Керченского пролива на бронеавтомобилях БРДМ-2.
Кто едет на джипе с символикой «ДНР»
В колонне участников бронепробега был замечен джип с незарегистрированной символикой «ДНР», «ЛНР» и надписями «Новороссия, мы с вами», а также флагом Саратовской области. О принадлежности к этой области свидетельствуют номерные знаки.
На саратовском сайте «Общественное мнение» сообщается, что от Саратовской области в нем участвуют боевая разведывательная дозорная машина БРДМ – 2 и автомобиль «Волкодав». Руководитель команды — член совета Саратовского областного отделения Всероссийской общественной ветеранской организации «Боевое братство», директор научно-производственного предприятия «Солитон» Сергей Жерновой.
Согласно информации на сайте предприятия, одним из заказчиков «Солитона» является МВД России. Предприятие выпускает спецтехнику, в том числе автомобили повышенной проходимости серий «Леший», «Ратибор» и «Волкодав».
В Минске участников пробега встречал Александр Метла, один из основателей и руководитель «Линии Сталина». На страничке ВТО в соцсетях его называют «нашим другом и партнером в Беларуси».
В минской программе участников пробега было посещение Музея Великой Отечественной войны, а также выступление руководителя «Военно-технического общества» Алексея Мигалина на сцене в фан-зоне «Спутник Беларусь» перед началом матча Россия-Египет.
Новость об этом ВКонтакте сопроводили игривым комментарием: «Как русские болельщики приезжают смотреть футбол? Конечно, на броневике!»
Пробег продолжается
На обратном пути из Бреста до Москвы участники бронепробега заедут в Барановичи и Березу.