Видеофакт: Пол Маккартни показал дом своего детства 22.06.2018, 16:27

Музыкант дал неожиданный концерт в одном из ливерпульских пабов.

Бывший участник группы The Beatles сэр Пол Маккартни принял участие в шоу Carpool Karaoke комика Джеймса Кордена — возможно, это лучший выпуск в истории этой рубрики, пишет «Медуза».

На этот раз телеведущий устроил автомобильную поездку по Ливерпулю — родному городу Маккартни. Музыкант показал Кордену дом своего детства, рассказал историю создания некоторых композиций The Beatles, а также вспомнил самую первую песню, которую он сочинил в 14 лет — «I Lost My Little Girl».

Также они проехались по улице Пенни Лейн, в честь которой названа одна из песен The Beatles, и посетили парикмахерскую, которая упоминается в тексте этой композиции.

По ходу поездки Маккартни и Корден спели множество старых битловских песен: «Drive My Car», «Penny Lane», «Let It Be» (на ней Корден даже прослезился!), «When Iʼm 64», «She Loves You», «Blackbird», а также одну новую сольную песню экс-битла «Come on to me».

Закончился выпуск неожиданным концертом Маккартни с группой в одном из пабов Ливерпуля. Посетители паба могли заказывать музыканту песни для исполнения, выбирая их на музыкальном автомате, установленном в заведении. Пол Маккартни исполнил треки «A Hard Dayʼs Night», «Ob-La-Di, Ob-La-Da», «Love me do», «Back in USSR». Финальную композицию «Hey Jude» он спел дуэтом с Джеймсом Корденом.