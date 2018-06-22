Навальный подал документы на регистрацию партии «Россия будущего» 5 22.06.2018, 16:44

Алексей Навальный

Фото: AFP

Документы были поданы в министерство юстиции РФ.

Документы на регистрацию партии "Россия будущего" составлены идеально, проведены федеральный съезд и необходимое количество региональных конференций, отметил оппозиционер Алексей Навальный, сообщает "Немецкая волна".

Сторонники оппозиционного политика Алексея Навального подали в министерство юстиции РФ документы на регистрацию партии "Россия будущего". Об этом сообщили юристы основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, Иван Жданов и Вячеслав Гимади в своих микроблогах в Twitter в пятницу, 22 июня.

Навальный в своем Telegram-канале подтвердил подачу документов, отметив, что они составлены "в идеальном порядке", а также были проведены федеральный съезд и необходимое количество региональных конференций. "Думаю, никто не может сказать, что у нас недостаточное количество членов. "Россия Будущего" - самая массовая из всех политических партий в стране, если смотреть на реальный актив", - уверен политик.

Партия "Россия будущего" была создана 19 мая, когда за ее создание проголосовали все 124 участника учредительного съезда. Представляя программу партии, Любовь Соболь заявила о необходимости добиваться "реальных перемен" и "реальных реформ", в частности, в судебной сфере, а также предоставить гарантии частной собственности и вести борьбу с коррупцией. Сам Навальный на мероприятии не присутствовал, поскольку отбывал наказание за организацию массовой акции в Москве 5 мая.

Название партии изначально держалось в секрете

Название партии до последнего момента держалось в секрете, до учредительного съезда она называлась "Рабочее название". В феврале бывший замглавы московского штаба Навального Виталий Серуканов принял участие в съезде "Партии прогресса", а затем подал документы на ее регистрацию в Минюст за две недели до того, как это планировали сделать сторонники Навального. Пятью годами раньше политтехнолог Андрей Богданов переименовал свою партию "Родная страна" в "Народный альянс" - так называлась тогда незарегистрированная партия Навального. После этого оппозиционеру пришлось сменить название своей организации.