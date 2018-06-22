Гол Неймара помог сборной Бразилии победить команду Коста-Рики на ЧМ-2018 22.06.2018, 17:06

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Встреча завершилась со счетом 2:0.

В стартовом матче бразильцы неожиданно для многих сыграли вничью с командой Швейцарии (1:1) в рамках группы E. Костариканцы с минимальным счетом уступили команде Сербии (0:1).

Сборная Бразилии смогла воплотить свое преимущество только в компенсированное время. Нужно отдать должное игрокам Коста-Рики - они бились до конца. Однако Неймар и Ко очень хотели сегодня победить.

Бразилия – Коста-Рика 2:0 (0:0, 2:0)

Дата проведения

22 июня, 15.00, «Крестовский»

Голы:

1:0 – 90 Коутиньо, 2:0 – 90 Неймар.

Бразилия – Алиссон, Фагнер, Тиаго Силва, Миранда, Марсело, Паулиньо (Фирмино, 68), Каземиро, Коутиньо, Виллиан (Дуглас Коста, 46), Габриэл Жезус (Фернандиньо, 90), Неймар.

Коста-Рика – Навас, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Гамбоа (Кальво, 75), Борхес, Гусман (Техеда, 83), Овьедо, Венегас, Руис, Уренья (Боланьос, 54).

Предупреждения:

Неймар (81), Коутиньо (81), Акоста (84).