Россельхознадзор отменил запрет на молоко из Беларуси 3 22.06.2018, 17:08

Cлужба утвердила список из шести белорусских компаний, имеющих право поставок.

Россельхознадзор отменил введенный ранее в июне запрет на поставки молока в таре более 2,5 литра со всей территории Беларуси.

Вместо этого служба утвердила список из шести белорусских компаний, имеющих право поставок, следует из указания Россельхознадзора, сообщает "Интерфакс".

В список предприятий, включенных в "дорожную карту", попали ОАО "Барановичский молочный комбинат", СОАО "Ляховичский молокозавод", Волковысское ОАО "Беллакт", КПУП "Мозырские молочные продукты", ОАО "Туровский молочный комбинат" и ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат".

Эти компании смогут поставлять в Россию молоко и сливки пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные, молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущённые, сыворотку молочную наливную, концентрированную, сухую, концентрат сывороточный и молочного белка в таре более 2,5 литра.

Как сообщалось, Россельхознадзор с 6 июня запретил поставки этой продукции в связи с выявленными нарушениями. Запрет касался продукции в большой таре, которая направляется на переработку или на розлив в более мелкую тару.

По данным Россельхознадзора, за 5 месяцев этого года из Беларуси в РФ было ввезено 18,6 тыс. тонн молока и сливок наливом и 32,6 тыс. тонн сухой молочной продукции. Это ниже показателей аналогичного периода прошлого года - 22,2 тыс. и 55,5 тыс. тонн соответственно. Из других стран поставки сухого молока за пять месяцев снизились до 10,1 тыс. тонн с 26,3 тыс. тонн за соответствующий период прошлого года.