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Фотофакт: Раскопки в Вильнюсе, где нашли предполагаемые останки Калиновского

  • 22.06.2018, 17:19

На данный момент экспертизы ДНК еще не было.

Белорусская национальная память прокомментировала информацию о том, что в Вильнюсе как будто точно идентифицировали останки национального героя Беларуси Кастуся Калиновского. Как передает «Белсат», такие сообщения распространялись в соцсетях.

Согласно Белорусской национальной памяти, на данный момент не было экспертизы ДНК, потому что «не с кем сравнивать».

«Найденные останки пока идентифицируются археологами, считающими, что среди найденных останков есть Кастусь Калиновский. Раскопки продолжаются, доступ посетителям на гору (Гедимина) пока закрыт. Перезахоронение повстанцев планируется в 2019», – отмечается в общине БНП в «Facebook».

Останки, которые предположительно могли принадлежать руководителю восстания 1863 года на территории Беларуси и Литвы Кастусю Калиновскому, нашли в конце прошлого лета.


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