Экс-чиновник пытался убежать из зала суда после оглашения приговора 2 22.06.2018, 17:32

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Его обвинили в мошенничестве.

Суд Брестского района огласил приговор по обвинению экс-председателя одного из сельисполкомов Брестского района в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки, пишет tut.by.

Обвиняемый руководил сельисполкомом с октября 2014-го по март 2017 года. Находясь в должности, он предлагал за взятку оказать содействие в получении земельного участка под строительство жилья в деревнях, расположенных на территории сельсовета. Одним потерпевшим он обещал лично посодействовать в решении данного вопроса, другим объяснял, что передаст оговоренную сумму компетентным должностным лицам государственных органов. При этом обвиняемый не обладал полномочиями для единоличного решения таких вопросов и знал, что не сможет выполнить взятые на себя обязательства.

В общей сложности по делу потерпевшими проходили пять человек. Суммы денежного вознаграждения варьировались от 100 долларов до 6 тысяч. Полученные средства обвиняемый тратил на личные нужды. Как следует из приговора, экс-председатель находился «в крайне неблагополучном финансовом положении, вызванном наличием игровой зависимости», которая его вынуждала постоянно искать деньги для новых ставок.

В суде мужчина признал свою вину лишь по некоторым эпизодам мошенничества. С подстрекательством к даче взятки он не согласился.

«Суд Брестского района признал экс-председателя виновным в мошенничестве, совершенном повторно и в крупном размере, а также в подстрекательстве к даче взятки», — сообщила старший помощник прокурора города Бреста Ирина Рубанова.

По совокупности преступлений ему назначили 2 года и 7 месяцев лишения свободы в колонии усиленного режима.

После оглашения приговора экс-председатель оказал сопротивление конвою и попытался сбежать из зала суда, но был задержан. Сейчас по данному факту проводится проверка, добавила Ирина Рубанова.

Приговор не вступил в законную силу.