Пять самых потрясающих свойств пива 4 22.06.2018, 17:36

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Не верьте людям, которые говорят, что от пива появляется живот.

В дни проведения Чемпионата мира по футболу в городах - организаторах поединков отмечается повышенный спрос на пиво, пишет medikforum.ru. В некоторых британских газетах недавно даже напечатали тревожные данные о том, что в Великобритании отмечается дефицит пива, которое вообще скоро закончится из-за нехватки ингредиентов для производства этого напитка.

Британия известна своей любовью к пиву, и здесь его поглощают в немыслимых количествах. Принято считать, что алкоголь однозначно вреден для здоровья, но у пива есть определенные полезные свойства, если употреблять его в умеренных дозах.

Исследователи из Университета Вирджинии недавно выяснили, что регулярное и умеренное употребление пива на 19% снижает риск смерти от любой причины в определенный период времени. Другими словами, пиво продлевает жизнь. Порой этот напиток также обращает вспять признаки старения, как установили ученые из Американского сообщества генетики человека.

Две порции пива со льдом ежедневно в плане борьбы с последствиями старения оказались более эффективными, чем вообще полное воздержание от алкоголя.

Ученые из Университета Айдахо выяснили, что содержащиеся в пиве компоненты хмеля насыщены специфическими кислотами, которые могут использоваться в медицине для борьбы с воспалительными болезнями и опухолями. У хмеля также имеются антибактериальные и противогрибковые свойства.

Пиво позволяет мужчинам подольше выдерживать занятия сексом, поскольку влияет на их интимные показатели.

Это происходит за счет компонентов фитоэстрогенов, которые откладывают наступление оргазма и могут использоваться против преждевременной эякуляции.

Не верьте людям, которые говорят, что от пива появляется живот - это распространенное заблуждение. Например, в одном и том же количестве пива, молока и апельсинового сока содержится, соответственно, 125, 135 и 183 калории.