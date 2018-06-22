В матче Бразилия – Коста-Рика впервые на ЧМ после видеоповтора отменен пенальти 22.06.2018, 17:56

Фото: Jay Barratt/AMA/Getty Images

Главный арбитр встречи воспользовался VАR и не стал назначать одиннадцатиметровый удар.

Инцидент произошел за десять минут до конца основного времени матча Бразилия – Коста-Рика.

Неймар ворвался в штрафную площадь костариканцев и заложил финт. В это время его по касательной задел рукой защитник центрально-американской команды. Бразильский форвард почувствовал контакт и поспешил упасть. Однако судья обратился к помощи бригады VAR и не стал указывать на «точку».

Неймар был настолько раздосадован, что в сердцах схватил мяч и ударил по нему рукой, за что был немедленно «награжден» желтой карточкой.

Бразилия провела в атаке практически весь второй тайм, однако забить им удалось только в дополнительное время. Отличился Фелипе Коутиньо, который записал на свой счет второй мяч на ЧМ.