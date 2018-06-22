Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти 1 22.06.2018, 18:05

Страны картеля увеличат добычу нефти уже в июле.

Страны, которые входят в нефтяной картель ОПЕК, а также некоторые другие производители нефти, в первую очередь Россия, договорились увеличить производство на 1 миллион баррелей в сутки, начиная с июля.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на саудовского министра Халеда аль-Фалеха, передает lb.ua.

В реальности увеличение составит около 600 тыс. баррелей в сутки, примерно 0,5% мировой добычи, так как некоторые участники сделки не в состоянии нарастить производство.

Договоренность, которую еще предстоит ратифицировать в субботу, 23 июня, фактически означает, что производство вернется на уровень, о котором говорилось еще в 2016 году. Тогда, однако, некоторые страны сократили добычу сильнее предусмотренной квоты.

ОПЕК и ряд стран вне картеля в декабре 2016 года договорились сократить добычу нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Сделка была призвана установить баланс глобального спроса и предложения для поддержания нефтяных цен и действует до конца 2018 года.

Однако в середине 2018 года общий уровень исполнения сделки превысил этот целевой уровень в 1,8 миллиона баррелей в основном из-за Венесуэлы, где производство рухнуло на фоне экономического кризиса.