Список стран, где белорусам лучше не снимать наличные 22.06.2018, 18:29

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Топ стран с повышенным риском снятия наличных.

Белорусам следует быть осторожнее при использовании банкоматов в США, Индии, Бразилии и других государствах. В список вошла 101 страна, практически все они находятся в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.

«Альфа-Банк» (Беларусь) к отпускному сезону составил список стран с повышенным риском снятия наличных, передает «Онлайнер».

Рискованно снимать деньги в уличных банкоматах в Индии, Непале, Вьетнаме и Таиланде. Быть начеку надо и в развитых странах — в США, Австралии, Японии, Сингапуре, Гонконге и Южной Корее. То же самое касается и ее северного соседа — закрытой КНДР. Осторожным надо быть и при снятии наличных в Китае.

Серьезную опасность представляют небольшие островные государства — от Фиджи в Меланезии до Ямайки в Карибском бассейне. А также континентальные страны с невысоким уровнем жизни вроде Гаити и Венесуэлы. Скиммеры (устройства для считывания данных с карточки) также можно встретить в Аргентине, Бразилии и Мексике.

Европейские страны в «черный список» не вошли — риски потерять деньги при использовании банкомата в них невелики.

— При планировании поездки за границу надо учитывать возможные риски. Далеко не всегда даже благополучные страны могут обеспечить полную безопасность снятия наличных в банкоматах. То же самое касается оплаты карточкой в магазинах, кафе и ресторанах. В некоторых государствах до сих пор используются терминалы, считывающие «пластик» по магнитной полосе, а не по микропроцессору или чипу, — предостерегли в «Альфа-Банке».

Как правило, банки ставят меньшие лимиты на снятие наличных в странах с повышенным риском. Так что перед поездкой не будет лишним выяснить суточный «потолок» и при необходимости его повысить. В других странах целесообразно пользоваться банкоматами, которые установлены в банковских отделениях.