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SpaceX получила контракт на запуск Falcon Heavy с военным спутником

  • 22.06.2018, 18:57

Запуск ракеты обойдется почти в три раза дешевле, чем у конкурентов.

Компания SpaceX, которая была основана Илоном Маском, получила контракт на запуск секретного военного спутника с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, сообщает "Медуза" со ссылкой на Центр космических и ракетных систем ВВС США.

Отмечается, что запуск обойдется в 130 миллионов долларов. Для сравнения, запуск ракеты Delta IV Heavy от United Launch Alliance — компании-конкурента SpaceX — обходится в 350 миллионов долларов, то есть почти в три раза дороже.

Запуск будет осуществлен в 2020 году с космодрома космического центра имени Кеннеди во Флориде. Это будет первый военный контракт SpaceX для Falcon Heavy.

Первый запуск ракеты состоялся 6 февраля. Ракета Falcon Heavy стартовала с космодрома центра имени Кеннеди в штате Флорида. На борту судна находится личный автомобиль Маска - Tesla Roadster красного цвета. В его салоне играет композиция Space Oddity Дэвида Боуи.

Впоследствии, основатель компаний Илон Маск опубликовал видеозапись, на котором зафиксирован его личный автомобиль Tesla Roadster на земной орбите.


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