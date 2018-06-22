Сенцов отказался просить Путина о помиловании 22.06.2018, 19:01

Олег Сенцов

Олег Сенцов с 14 мая держит голодовку, требуя от властей РФ освободить всех украинских политзаключенных.

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов не будет писать прошение президенту Владимиру Путину о помиловании. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.

«Олег против помилования. Он не будет ничего писать президенту», — сказал юрист.

Накануне генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Яглан высказался за помилование Сенцова «по гуманитарным причинам». Он также выразил готовность написать соответствующее прошение на основании Европейской конвенции по правам человека.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова в свою очередь заявила, что Сенцов не обращался с просьбой о помиловании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков до этого напоминал, что прошение подается самим осужденным. Динзе говорил, что спросит об этом подзащитного при встрече.

В августе 2015 года Северокавказский окружной военный суд признал Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.

С 14 мая Сенцов держит голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных. Своего освобождения он не требует.