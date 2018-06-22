Автомобили, которые за три года теряют половину стоимости 22.06.2018, 19:18

Приобретая авто, нужно обращать внимание не только на технические параметры, опции и уровень комфорта.

Стоит также задуматься о том, как потом выгодно продать подержанный автомобиль, ведь некоторые модели после 3 лет эксплуатации теряют в цене половину, пишет mediasole.ru.

BMW 3 Series

Немецкие модели всегда были популярными на рынке подержанных машин. Во-первых, спустя 3-5 лет эксплуатации это все еще надежные комфортные автомобили. К тому же, многие б/у модели можно купить заметно дешевле одноклассников.

Трехлетние седаны BMW 3-й серии 2014 года продаются на вторичном рынке практически за полцены (на 46,9 % меньше первоначальной стоимости). Но при желании можно купить даже более новый автомобиль.

По статистике сайта iSeeCars, BMW 3-й серии — победитель рейтинга моделей, которые владельцы продают, поездив всего год.

Volkswagen Jetta

В приобретении подержанной машины есть несколько существенных недостатков, один из которых – окончание гарантии. Например, Volkswagen дает 3-летнюю гарантию на модель Jetta, а на ее силовую установку — 5 лет.

Это означает, что в течение указанного времени можно не бояться слишком больших трат на возможные ремонты. Когда же гарантийный срок завершается, цена машины сильно падает.

3-летние автомобили Volkswagen Jetta 2014 года в среднем теряют 46,4 % начальной стоимости при перепродаже. Даже для машины, которая не попадает в рейтинг самых надежных, это существенное падение цены.

Infiniti Q50

В наше время автомобили одной модели часто выпускаются по несколько лет подряд без существенных изменений. И отличить новую машину от 3-летней можно только по маркировке на стекле окон.

Зато можно немало сэкономить, купив подержанную машину классом выше. Так, японский седан Infiniti Q50 2014 года по прошествии всего 3 лет в среднем теряет 46,9 % от первоначальной цены.

Nissan Maxima

В случае с японским седаном Nissan Maxima 2014 года ситуация несколько иная. В 2015 году дебютировала машина нового поколения, которая получила множество лестных отзывов в автомобильной прессе.

Поэтому владельцы «старой» модели потеряли в цене при продаже машины в среднем 47,9 %.

Mercedes-Benz C-Class

Чтобы купить один из Mercedes-Benz последних моделей, нужно заплатить немалую сумму. Но это далеко не самое выгодное вложение финансов. По статистике, за первый год эти машины теряют около 20 % стоимости.

Трехлетние экземпляры и вовсе на 48,3 % дешевле. Зато такая машина очень выгодна покупателю, который, как и в случае с BMW, получает немецкое качество и комфорт по умеренной цене.

Cadillac ATS

Cadillac ATS — компактный автомобиль, и задним пассажирам может быть тесно. Но вряд ли это настоящая причина того, что всего за три года машина теряет 50,4 % первоначальной стоимости.

BMW 5 Series

Новый седан BMW 5 серии стоит немалых денег, особенно если он оснащен богатой комплектацией.

Но получить такую роскошь можно намного дешевле, есть поискать на рынке 3-летние экземпляры. Владельцы машин 2014 года в среднем теряют 48 % первоначальной стоимости.

Mercedes-Benz E-Class

Понаблюдав за изменением стоимости 3-летних автомобилей, можно сделать вывод, что роскошные седаны теряют больше всего.

Среди немецких производителей анти-рекордсменом стал Mercedes-Benz E-Class. Машины 2014 года выпуска сейчас стоят в среднем на 48,4 % дешевле первоначальной цены.

Cadillac CTS

Самые роскошные и комфортные автомобили делают в Америке и в Германии. Бизнес-седаны из этих стран и возглавили рейтинг машин, которые больше всего теряют в цене за 3 года.

Cadillac CTS является одной из худших покупок с точки зрения инвестиций, ведь машины 2014 года сейчас в среднем подешевели на 51,4 %. Зато новый владелец может быть доволен выгодной покупкой.