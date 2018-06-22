«Сбербанк» могут продать белорусам в обход санкций ЕС и США 22.06.2018, 19:17

Фото: УНИАН

Пытаясь обойти западные санкции, украинские власти сами могут под них попасть.

На следующей неделе один из белорусских госбанков по согласованию первых лиц обоих государств может подать в Нацбанк Украины документы на покупку Сбербанка России в Украине. Как известно, Сбербанк находится под действием западных санкций, но белорусов это особо не волнует, так как они уже давно и хорошо научились зарабатывать на санкциях и получают экономические и политические дивиденды от украинско-российского конфликта. Но если НБУ и Антимонопольный комитет дадут согласие на покупку Сбербанка, то не только белорусы, но и украинские власти нарушат западные санкции, и это уже будет иметь совсем другие последствия для украинских чиновников и политиков, пишет apostrophe.ua.

6 марта 2018 года президент Украины Петр Порошенко продолжил санкции против четырех банков с российским государственным капиталом. "Санкции в форме упреждения вывода капиталов за границу Украины в пользу связанных лиц вводятся в отношении ПАТ "Сбербанк", ПАТ "АК ПИБ", ПАТ "ВТБ Банк" и ПАТ "БМ Банк", говорится в решении главы государства. Таким образом, санкции запрещают вывод капитала, но не касаются расчетов через эти банки для украинских физ- и юрлиц, не запрещают их докапитализировать или продать.

Продать непродаваемое

Продать российские госбанки в Украине можно, но кто же их купит? Все указанные банки являются привлекательным активом, прежде всего Сбербанк, но покупка автоматически будет означать прямые отношения з материнской структурой – Сбербанком России, а это уже санкции – и ЕС, и США, и, собственно, самой Украины. Кто из серьезных игроков на финансовом рынке захочет входить в санкционные списки даже из-за такого достаточно привлекательного банка?

Дискуссии и рассуждения на эту тему ведутся уже полтора года, но решения так и не найдено. Санкции американские и европейские чиновники сконструировали добросовестно, таким образом, чтобы максимально ослабить и обескровить российский бюджет и сделать цену российской агрессии в отношении Украины максимально высокой. Ведь не для того же санкции, чтобы на них зарабатывать?

Но кое-кто в Киеве, похоже, считает иначе. На прошлой неделе стало известно о схеме, которую придумали лица, заинтересованные в покупке актива. Речь идет о докапитализации Сбербанка РФ в Украине на суму, необходимую для выкупа акций, выпушенных в 2015 году, уже после аннексии Крыма. Напомним, что раньше покупателем Сбербанка хотел стать белорусский банк "Паритет", но он не подошел по техническим критериям. И вот сейчас один из белорусских государственных банков покрупнее попытается опять стать каналом для разрешения "санкционной" проблемы. Но для этого нужно убрать "санкционную" составляющую и делать это, как сообщают источники, будут путем докапитализации украинского Сбербанка с целью выкупа акций, выпущенных после аннексии Крыма. В нашем распоряжении оказались документы, подтверждающие эту версию. 11 мая Сбербанк России решил докапитализировать свою "дочку" в Украине на суму 8 млрд 300 млн грн.

Этих денег, считают источники, как раз достаточно, чтобы выкупить акции Сбербанка Украина, которые выпущены после аннексии Крыма и таким образом выйти из режима санкций. После выкупа эти акции будут аннулированы и превращены в долг перед материнским банком, капитал украинского “Сбербанка" немного уменьшится, но для целей сделки это не помеха.

Логика странная – и дело не только в том, что Сбербанк России и до 2014 года, и после него оставался государственным банком РФ. Важно, что в системе Национального депозитария идентификационный номер акций присваивается на весь общий выпуск, а не по отдельным выпускам, что не дает возможности идентифицировать бумаги из какого выпуска продаются – 2012 или 2015. Другими словами, логика авторов этой схемы выглядит так, если бы сначала смешали 12 литров чистой воды и 8 литров фекалий, а потом из получившихся 20 литров изъяли именно последние 8 литров. И в случае с акциями Сбербанка сделать это в принципе невозможно – метка то у всех акций одна!

Таким образом, если следовать логике авторов концепции, о которой говорят источники, то для выхода из режима санкций им нужно выкупить не 8, а все 20 млрд грн и после этого их погасить и считать долгом перед российским Сбербанком. Другими словами – провозгласить украинский Сбербанк банкротом с капиталом, равным нулю, и закрыть, активы продать на аукционе, а полученные средства вернуть вкладчикам…

Этот вариант точно не будет нарушать законодательство и в принципе мог бы серьезно рассматриваться. Если бы для этого существовала политическая воля санкции выполнять, а не обойти и заработать на продаже привлекательного когда-то актива. Поэтому и ищут пути вывода Сбербанка из режима санкций - путем выкупа части акций, утверждают источники на банковском рынке.

Авторы идеи выкупа акций, выпущенных после определенной даты, исходят из аналогии с Исполнительными Указами президента США, в соответствии с которыми под запретом находится то, что называется New Equity, то есть акции, выпущенные после 16 июля 2014 года. Бумаги, выпущенные до этой даты (включая акции), под ограничения вроде бы не подпадают. Отменив выпуски акций после 2014, акционер украинского санкционного банка смог бы продать пакетом украинский банк вместе с материнским финансированием, как это в свое время сделала группа ТАС в отношении другого связанного лица Сбербанка РФ. А после внесения изменений в решение СНБО и исключения украинского банка из санкционных - вывести материнское фондирование.

Такой же кейс, по-видимому, Сбербанк хочет реализовать и сейчас. Но если в случае со сделкой ТАС все выпуски акций приобретаемого банка были до 2014 года, в случае с украинским большим попавшим под санкции банком выпуски акций имели место после 2014-го.

Украинское законодательство не предусматривает возможности для такой ликвидации выпусков. Есть случаи и судебная практика таких отмен по решению суда, что позволяло отменять отдельные выпуски ценных бумаг в НКЦБФР (Национальная Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку). Но случаев с банками не было, поэтому неизвестно, как на практике НБУ согласует изменение устава, даже если НКЦБФР пойдет на такой шаг как отмена выпуск с целью помочь Сбербанку России выйти из санкций.

О том, какие будут последствия самого желания помочь выйти из санкций, - немного ниже, сейчас же отметим, что НКЦБФР не предусматривает возможности для акционера или эмитента в добровольном порядке отменить зарегистрированные выпуски акций кроме случаев прекращения существования акционерного общества путем ликвидации или преобразования или неразмещения, отказа от размещения или неутверждения результатов размещения.

Если проводить процедуру уменьшения уставного капитала, то она осуществляется путем выкупа акционерным обществом собственных акций или уменьшением номинальной стоимости выпущенных акций. Однако эти случаи не приведут к аннулированию конкретных выпусков ценных бумаг. То есть или все, или ничего. Опять же - нельзя смешать 12 литров воды и 8 литров фекалий... Все становится похоже на попытку обмануть свой народ, а заодно и США с ЕС. И ситуация с западными партнерами может быть очень серьезной.

Время санкций придет?

Если НБУ и Антимонопольный комитет согласуют предложение по описанной выше схеме продажи Сбербанка, то этим самым они не только подставят страну как ненадежного партнера. Этим самым руководство НБУ и АМК – и не только они - откроют для себя прямую угрозу попадания в санкционный список ЕС и США. Потому что наказываются не только компании, указанные в санкционном списке, но и те, кто им помогает в попытках выйти из санкций.

12 статья решения ЕС №833/2014 от 31 июля 2014 об ограничительных мероприятиях в связи с действиями России по дестабилизации ситуации в Украине говорит о том, что “запрещается принимать участие и действиях, которые направлены на срыв ограничений” в отношении организаций, включенных в санкционный список. А как же еще по-другому назвать совместные действия тех, кто планирует вывести Сбербанк в Украине из-под санкций, как не направленные на срыв санкционных ограничений?

Американское же законодательство намного жестче. Санкции США (OFAC) устанавливают запрет на любую сделку, которая способствует уклонению или помогает избежать, или приведет к нарушению или попытке нарушить запреты, установленные санкционным законодательством; любой сговор, направленный на нарушение любого из запретов в отношении санкционного законодательства. А в соответствующем указе американского президента четко говорится, что будут наказаны те, кто помогает уйти или выйти из-под санкций компаниям, включенным в санкционный список – и даже предпринимать шаги относительно достижения любых соглашений для этих целей. Попытки уклонения от санкций, в том числе путем принятия необходимых судебных решений по оспариванию выпусков акций украинского Сбербанка, с очень большой долей вероятности могут быть расценены как осуществление действий, направленных на обход санкций, утверждают источники.

А если правдива информация о том, что руководители Украины и Беларуси согласовали покупку Сбербанка в Украине, то это оцениваться по другому, чем сговор с целью выведения Сбербанка из санкций, называться не может.

"Украинское санкционное законодательство, конечно, можно проигнорировать, но все таки стоит напомнить Постановление Национального банка от 01.10.2015, № 654 "Об обеспечении реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", где банкам Украины четко запрещается "проводить операции, которые: 1) имеют целью, способствуют или могут способствовать избеганию ограничений, установленных специальными экономическими и иными ограничительными мерами (санкциями); 2) нарушают, способствуют или могут способствовать нарушению ограничений, установленных специальными экономическими и иными ограничительными мерами (санкциями)", - говорит собеседник на банковском рынке Украины.

Украинское санкционное законодательство обязывает предотвращать выведение капитала за пределы Украины в пользу связанных лиц, а также запрещает проводить операции, способствующие тому, чтобы обойти указанные ограничения. Возврат материнской компании средств, которые были внесены в качестве оплаты акций отмененных выпусков, может расцениваться как вывод капитала в пользу связанных лиц в нарушение запретов санкционного законодательства. Возврат таких средств на инвестиционный счет без непосредственного перечисления за рубеж также будет сопряжен с нормативными ограничениями, связанными с режимом инвестиционного счета.

Но если игнорирование собственного законодательства стало уже нормой в действиях многих украинских политиков и чиновников, со стороны Запада терпения к украинской коррупции или умению зарабатывать даже на антироссийских санкциях становится все меньше. Как такое может быть, что европейские и американские компании и бюджеты теряют от санкций, принятых как символ помощи Украине, а в самой Украине с санкциями играют?