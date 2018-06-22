В Польше официально работает миллион украинцев 22.06.2018, 19:22

Однако пенсию из них сможет получать лишь каждый третий.

Сегодня в Польше работает один миллион украинцев, однако в пенсионной системе из них зарегистрированы только 300 тысяч человек.

Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Официально в Польше на сегодняшний день работает миллион украинцев. Но застрахованы в ООС (общеобязательное государственное социальное страхование, т.е. в пенсионной системе, только 300 тысяч, - заявил он в ходе видеоконференции.

Он также уточнил, что в процесс миграции заложена большая проблема.

"Людей отправляют из Украины в Польшу, как бы в командировку. Но как только там он получает разрешение на работу, здесь (его -, ред) увольняют, и там он не страхуется. Но поскольку он там страховые взносы не платит, то страховой стаж ему не идет. Если возвращается в Украину - он ни там не имеет права на пенсию, ни тут", - резюмировал министр.

Рева также добавил, что в Украине есть проблема недостатка специалистов.

"У нас сегодня уже чувствуется дефицит, в первую очередь, квалифицированных кадров. А если эта тенденция будет продолжаться, то у нас вообще будет нехватка кадров, даже неквалифицированных", - заявил он.

По словам министра, в процесс сезонной трудовой миграции втянуты до семи миллионов украинцев, при этом постоянно за рубежом работают 3,2 млн человек. В то же время он уверен, что мигранты вспомнят о том, что они украинцы, когда увидят в этом денежную выгоду.

"Потому сегодня зарплата растет. За прошлый год номинальная зарплата выросла на 37%, реальная - на 19%. За первые пять месяцев (этого года, - ред) номинальная зарплата выросла на 31%, а реальная - на 11%", - заключил министр.