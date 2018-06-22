В США призвали проверить сборную России по футболу на допинг 6 22.06.2018, 19:35

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В докладе Макларена говорилось о 34 допинг-пробах российских футболистов, которые предположительно были позитивными.

Глава американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) проверить российских футболистов на допинг после серии ее побед в групповом этапе ЧМ-2018. Об этом в пятницу, 22 июня, сообщает DW со ссылкой на газету The Telegraph.

"Чрезвычайные показатели требуют дополнительных допинг-тестов", - заявил Тайгарт. По его словам, проверку нужно провести, чтобы защитить доверие общественности к честности чемпионата мира.

Газета запросила у ФИФА информацию о допинг-тестах российской сборной по футболу во время проведения ЧМ-2018. В организации от комментариев отказались. До начала чемпионата ФИФА объявляла о том, что допинга в пробах российских футболистов не обнаружено.

В докладе Ричарда Макларена говорилось о 34 допинг-пробах российских футболистов, которые предположительно были позитивными или с которыми были совершены манипуляции. Несколько проб принадлежали игрокам состава сборной России на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. В ФИФА эти данные не подтвердили.

Напомним, Россия обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0, затем Египет со счетом 3:1 и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018.