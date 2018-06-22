Фотофакт: В Гомеле - километровая пробка 2 22.06.2018, 19:31

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Она растянулась по мосту через Сож, от ЗИПа до Луговой.

В час пик, в пятницу вечером, в начале седьмого на улице Фрунзе в Гомеле произошло ДТП. Прямо возле остановки «Луговая» легковушка и грузовой автопоезд не поделили дорогу, двигаясь в сторону Новобелицкого района, передает kp.by.

Из-за аварии возникла огромная пробка, которая растянулась по всему мосту через Сож, а начиналась сразу на трех улицах, которые выходят на Фрунзе - Барыкина, Интернациональной и Пролетарской.

Этот участок сервис «Яндекс. Пробки» окрасил в красный цвет. Предварительно, ДТП обошлось без жертв.