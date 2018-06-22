закрыть
22 июня 2018, пятница, 22:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Трамп продлил санкции в отношении Северной Кореи

2
  • 22.06.2018, 19:50
Дональд Трамп

Санкции в отношении КНДР будут сняты только в том случае, когда будет полностью денкулеризирован Корейский полуостров.

Президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении Северной Кореи еще на один год по Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает РБК.

По этому закону американский президент наделяется правом регулировать торговлю и экономические отношения в случае угрозы национальной безопасности, которая исходит из-за рубежа. Для этого лидер США должен объявить статус угрозы национальной безопасности или экономике. После этого Вашингтон имеет права блокировать транзакции из страны, откуда исходят угроза и замораживать на ее территории счета. В случае атаки на США из этого государства, президент имеет даже право конфисковать имущество страны, людей или групп, которые связаны с нападением. Данный статус «угрозы национальной безопасности» президент должен обновлять ежегодно.

В начале июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции в отношении КНДР будут сняты только в том случае, когда будет полностью денкулеризирован Корейский полуостров. Он отметил, что если этого не будет сделано, то Вашингтон ужесточит ограничения в отношении Северной Кореи.

В середине июня президент США Дональд Трамп встретился в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам встречи оба лидера заявили о необходимости полной ликвидации ядерного военного потенциала КНДР. Северокорейская сторона заявила, что сделает это в обмен на гарантии безопасности от США. По итогам переговоров, американский лидер также заявлял, что пока не намерен снимать санкции в отношении КНДР, однако он допустил, что ограничения будут сниматься до полной денуклеаризации страны, а возможно, «задолго до этого». Американский лидер отметил, что для полного ядерного разоружения потребуется много времени.


популярное за неделю

Мнение

Ничего себе, должок!
Ничего себе, должок! Владимир Халип
Генеральная уборка
Генеральная уборка Тигран Хзмалян
Дружба с новым «старшим братом»
Дружба с новым «старшим братом» Валерий Карбалевич
Вулканический синдром
Вулканический синдром Владимир Горбулин