В Минске появилось кафе, которое продает мороженое с алкоголем 7 22.06.2018, 19:57

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Мороженое с «градусом» продают только совершеннолетним.

Российский бренд Alcreme знаком завсегдатаям фестивалей типа FSP или «Вулица. Ежа». Возле палаток с этим мороженым всегда скапливались очереди из любителей не просто сладкого, а его же, но с градусом. С недавних пор попробовать мороженое, например, на вине можно в пространстве «Песочница». А совсем недавно самостоятельная точка открылась как кафе на Ленина, 3, передает tut.by.

Заведение крохотное, продает мороженое исключительно навынос. В ассортименте — крафтовое для всех и алкогольное — только для взрослых, товар отпускают лицам строго 18+. Из крафта особой популярностью пользуется черное мороженое «Нефть», сладкий бабл-гам и имбирный лимонад. Любителям десерта с градусами будет из чего выбрать: здесь и «Секс на пляже», и «Маргарита», мороженое с ромом и шампанским, с виски и на вине. Поговаривают, что градус в таком десерте — от 5 до 6. Цены варьируются от 4 рублей 50 копеек за крафтовое до 5 рублей 50 копеек за шарик алкогольного мороженого.

Время работы у заведения пока ограниченное: с четверга по воскресенье с 12 до 22.00.