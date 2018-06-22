Единороссам запретили критиковать повышение пенсионного возраста 5 22.06.2018, 20:01

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Секретарь генсовета «Единой России» призвал «подставить» плечо Медведеву.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал недопустимой критику пенсионной реформы со стороны членов партии. Заявление, как сообщает РБК, прозвучало на закрытом заседании фракции единоросов в Госдуме в пятницу, 22 июня.

Турчак сказал, что члены «Единой России» обязаны «подставить плечо» руководителю партии, премьеру РФ Дмитрию Медведеву. По словам секретаря генсовета партии, «электоральная задача — нивелировать остроту этого вопроса», «подготовить содержательную аргументацию и с этим идти в народ» во время поездок в регионы.

Турчак обратил внимание на то, что некоторые члены партии, в том числе депутаты Госдумы, говорили о несогласии с реформой. «Партия будет внимательно за этим следить, и по каждому такому заявлению будут сделаны соответствующие выводы», — заявил Турчак.

Что именно грозит несогласным, не уточняется. Имен секретарь генсовета не назвал. Ранее против пенсионной реформы высказывалась депутат Наталья Поклонская — она обещала голосовать против законопроекта.