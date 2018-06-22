Как пенсионер из Беларуси превратил свое жилье в арт-объект 9 22.06.2018, 20:19

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Мужчина преобразил дом на свой лад, превратив его в памятник современности.

Крепкий дом послевоенной постройки в деревне Светлица Березинского района достался Михаилу Поддубскому в наследство от родителей. Мужчина решил его преобразить на свой лад, превратив в памятник современности, объединяющий несколько эпох. С белорусской Погоней, многочисленными телевизорами, православным крестом и прочими культовыми элементами, пишет tut.by.

Почти за двадцать лет деревянный сруб обзавелся целым набором всевозможных инсталляций, став достопримечательностью не только района, но и Минской области. Туристы из различных уголков Беларуси, России и Украины на тихой улочке в Светлице — частые гости.

История одного якоря

Сам хозяин давно уже привык к повышенному вниманию со стороны приезжих, хотя не особо их жалует — в дом не зовет, на просьбу оставить номер телефона отвечает отказом.

— Чужим не дам, и не просите, — говорит хозяин. — А вот рассказать и показать, что да как, могу.

И тут же добавляет, что, дескать, на доме все и так написано, «умный поймет, а дураку знать необязательно».

Первый экспонат в коллекции Михаила появился в 2000 году после того, как затонула российская подлодка «Курск».

— Знаю, что там на борту были белорусы, вот решил почтить их память, — рассказывает мужчина и указывает на массивный якорь, который нашел в кустах на берегу Березины. Говорит, что потеряла его баржа, которая раньше ходила на Бобруйск.

— Ну, я и подобрал, а потом поставил у себя в палисаднике.

На вопрос о том, почему своеобразный памятник погибшим подводникам увенчан красной звездой и бюстом Сталина, Михаил хитро щурится, всем своим видом давая понять: трактуйте это, как хотите, а я все сказал. Потом добавляет, что есть у него мечта дополнить коллекцию бюстом Ленина, который прекрасно смотрелся бы на крыше дома.

— Раньше он в школе стоял, гипсовый такой, потом его на свалку выбросили, а я подобрал. Думаю вот, как теперь наверх поднять.

Необычная инсталляция перед окнами дома сперва привлекала внимание соседей, которые тоже задавали вопросы. Потом, когда фасад «оброс» новыми декоративными элементами, односельчане просто махнули на Поддубского рукой.

— Да и что они мне скажут? Я у себя дома!

«Зайчики», пешеходный переход и разбитое сердце

Указывая на фигуры животных, которые пристроились на натянутой сверху проволоке между пустыми пластиковыми бутылками, Михаил интересуется:

— Что, не узнаете? Это ж наши «зайчики», со старых белорусских денег. Меня по ночам бессонница мучает, вот и вырезаю их из жести.

На воротах дома красуется сердце, пронзенное стрелой и кинжалом. Объяснение рисунку автор давать не торопится, а на всяческие намеки о личной трагедии только отмахивается.

— Ну, нарисовал вот, и все — захотелось так.

Позже, разоткровенничавшись, Михаил признается, что когда-то был женат, но брак распался — «не сошлись характерами». С тех пор живет бобылем и в свои 62 года о новой семье даже не помышляет.

— Вот дом украшаю, это — желание холостяка. Был бы женат — разве ж кто позволил мне всем этим заниматься?

Прямо перед воротами желтой краской на проезжей части нарисованы стрелки. Это, как поясняет мужчина, его персональный пешеходный переход, на котором указано, что нужно посмотреть сперва налево, потом направо, а уж после пересекать дорогу, на которой даже предусмотрен «островок безопасности».

— До магазина, где есть «зебра», мне ходить далеко, поэтому нарисовал себе пешеходный переход прямо перед домом, — смеется народный умелец. Пока, по его словам, претензий со стороны Госавтоинспекции за подобные художества не было.

О культах и культуре

Во время экскурсии вдоль забора хозяин необычного дома скупо комментирует отдельные элементы композиции и каждый раз сам себя одергивает:

— Что-то я уже вам лишнего наболтал!

Впрочем, ироничная инсталляция говорит сама за себя красноречивее любых слов. На гараже православный крест соседствует с пятиконечной звездой, на фасаде отчетливо «читаются» цифры восемь и двадцать три — дань двум культовым праздникам, а над воротами висят скрещенные серп и молот.

— Молоток из жести, а серп настоящий, им еще моя мать пшеницу жала.

«Красной линией» через всю экспозицию проходят старые советские телевизоры, которые буквально облепили дом. Это — тоже дань эпохе, которая уже сейчас постепенно уходит в прошлое. Впрочем, расставаться с ее важным атрибутом сам Михаил не спешит.

— А куда ж в деревне без телевизора? Включишь его — он и бубнит потихоньку.

Старый телек, «который еще работает», владелец дома даже повесил на высоком клене, что растет за забором у соседа. Дерево, по словам Михаила, когда-то посадил его дед. Под кленом — кресло, усевшись на которое, можно любоваться домом.

— Кресло соседка выбросить решила, а я здесь поставил. Сядешь в жару под дерево покурить в тенечке — хорошо!

А вот шары в духе советского модернизма, выкрашенные масляной краской, Поддубский отливал сам. Говорит, что технология простая, нужно только раздобыть старый резиновый мячик, вспороть его и наполнить внутренности бетонным раствором, а потом дождаться, когда тот застынет. Так как мячики попадались Михаилу и большие, и маленькие, то и шары получились разнокалиберные. Но мужчину это не смущает: еще один штрих к портрету уходящей эпохи получился хоть и гротескным, но очень точно отражающим архитектурные тенденции времен Хрущева и Брежнева.

Многие предметы для арт-объекта Михаилу приносят односельчане. Часто просто оставляют ненужные вещи под забором, а потом они превращаются в причудливую изгородь для палисадника либо в очередную живописную накладку на фасад. Впрочем, сам Поддубский объясняет такую помощь местных не любовью к искусству, а прагматичностью: людям просто жалко хлам выбрасывать. Что до культуры односельчан, то одно время владельцу необычного дома даже пришлось вести войну с любителями похулиганить.

— После смерти родителей поставил на окнах железные решетки. А то как ни приду с работы, то окна нараспашку, а из дома вынесено все, что смогли найти.

Когда на фасаде появились первые инсталляции, молодежь часто по ночам наведывалась в гости, чтобы что-то отодрать или отвинтить. Просто так, из любопытства.

— Караулил их за забором. Выскочу, бывало, взмахну коровьей пугой — разбегались врассыпную. Потом как-то успокоились, перестали ко мне ходить.

А вот туристов с каждым годом становится все больше, и своим вниманием они часто досаждают Михаилу.

— Приедут на машинах с девками, те ноги голые задирают, фотографируются на фоне дома. Ноги-то зачем задирать? Не понимаю. Тьфу!

— Особой художественной ценности этот арт-объект не представляет, но вот то, что у нас есть такие увлеченные люди — просто замечательно. По себе знаю, как порой сложно бывает вырваться из круга повседневных забот и заняться чем-то для души, — говорит Геннадий Благутин, научный сотрудник Бобруйского художественного музея, — Желание Михаила себя реализовать достойно уважения. Проследить стилистику в его творчестве сложно, тут всего намешано. В живописи такое направление именуют примитивизмом, здесь же получился очень необычный вариант оформления дома с использованием тех символов, которые близки автору. Считаю, что это просто замечательно, когда люди создают что-то подобное, пытаясь найти варианты самовыражения через творчество.