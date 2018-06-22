Форум свободной России выступил против повышения пенсионного возраста 2 22.06.2018, 20:54

Кремль лишает возможности получить пенсии миллионы россиян.

Постоянный комитет Форума свободной России выражает возмущение в связи с инициативой правительства РФ о повышении пенсионного возраста в России. Данное решение носит явно антидемократический характер, поскольку оно было принято кулуарно, без широкой общественной дискуссии и даже без консультаций с представителями провластных общественных организаций, профсоюзов, политических партий, Общественной палаты и экспертного сообщества, что свидетельствует о сильном страхе Кремля перед реакцией общества на данное решение, передает kasparov.ru.

Следует отметить, что Правительство РФ на деле не является самостоятельной политической силой, способной принимать такие серьезные решения, оказывающие влияние на судьбы миллионов граждан России. Очевидно, что данное решение принималось не в Правительстве, а в Кремле — лично Путиным. В этой связи вызывает удивление поведение Путина, пытающегося публично отстраниться от этой проблемы и переложить ответственность за данное решение на Правительство.

Особенно циничным выглядит время принятия решения о повышении пенсионного возраста — сразу после выборов, чтобы эта инициатива не повлияла на исход выборов, и во время чемпионата мира по футболу, проходящего в России, когда в самых крупных городах страны фактически запрещены акции протеста. Выдвигая такую серьезную инициативу в это время, власть лишает граждан России возможности мирно выразить свой протест.

Что касается социально-экономических последствий данного решения, то они тоже могут быть негативными. В условиях, когда во многих регионах России средняя ожидаемая продолжительность жизни составляет менее 65 лет, повышение пенсионного возраста приведет к тому, что многие потенциальные пенсионеры не доживут до пенсии. Что касается тех граждан России, которые могут дожить до 65 лет, то они могут оказаться без пенсии и без работы, учитывая безработицу и отсутствие государственных программ переподготовки кадров.

Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что, прикрываясь благими намерениями "повышения размера пенсий", Кремль уже лишает возможности получить пенсии миллионы граждан, в то же самое время поддерживая за государственный счет приближенных к власти "санкционных олигархов".

Постоянный комитет Форума свободной России выражает поддержку команде Алексея Навального, Конфедерации труда России и другим политическим силам, которые решили организовать акции протеста против пенсионной реформы.

Постоянный комитет Форума свободной России.