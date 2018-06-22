Сенатор США попросила ввести санкции против российского бизнесмена Евтушенкова 22.06.2018, 21:14

Владимир Евтушенков

Акции АФК «Система», которыми владеет российский бизнесмен, упали на 10%.

Сенатор-республиканец Илеана Рос-Лейтинен попросила госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео и главу Минфина США Стивена Мнучина включить в список санкций основного владельца АФК "Система" Владимира Евтушенкова, а также его компании – сам холдинг "Система" и мобильного оператора МТС, передает currenttime.tv.

Письмо госсекретарю и главе Минфина отправлено 16 мая и опубликовано на сайте сенатора.

Сенатор ссылается на несекретную часть доклада перед Конгрессом о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США. Она напоминает, что акции основного актива АФК "Система" – мобильного оператора МТС – торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

"Согласно публично доступной информации, компании Евтушенко участвуют в широкомасштабных инвестиционных и строительных проектах в украинском Крыму, который был незаконно оккупирован и аннексирован Российской Федерацией. В октябре 2016 года во время встречи в аннексированном Крыму российский президент Владимир Путин подтвердил, что "Владимир Петрович [Евтушенко] и АФК "Система"… будет строить многопрофильные лечебные заведения и в Севастополе, и в Республике Крым".

Эти слова Путин говорил на "Форуме действий" Общероссийского народного фронта в Крыму.

Илеана Рос-Лейтинен просит расследовать деятельность Евтушенкова и его компаний АФК "Система" и МТС, и, если они нарушили какой-либо из действующих в США законов или указов, добавить их в список санкций.

После появление новостей о возможном включении Евтушенкова в список санкций акции АФК "Система" на Московской бирже упали на 10,4%, бумаги МТС дешевели с 275 до 255 рублей за акцию.

В 2017 году Евтушенков потерял не менее $1,5 млрд из-за конфликта с главой "Роснефти" Игорем Сечиным. Сначала АФК "Система" лишилась одного из своих самых дорогих активов – компании "Башнефть". Когда "Башнефть" перешла в собственность "Роснефти", ее руководитель обвинил компанию Евтушенкова в выводе денег из принадлежавшего ему актива и потребовал компенсацию $3 млрд. В итоге "Система" заплатила 100 млрд рублей.

В список санкций уже попали несколько российских миллиардеров – Виктор Вексельберг, Олег Дерипаска и Владимир Потанин. В первый день после введения санкций они потеряли около $12 млрд.