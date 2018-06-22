Штаб Навального запустил общероссийскую кампанию против повышения пенсионного возраста 2 22.06.2018, 21:52

Фото: Команда Навального / Facebook

Сторонники оппозиционного политика собирают подписи и анонсировали митинги.

Федеральный штаб российского оппозиционного политика Алексея Навального запустил общенародную кампанию против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщила пресс-служба движения в Facebook, передает “Гордон”.

"Нам все равно, из какой вы партии и какого политика поддерживаете, – если вы не хотите, чтобы пенсионный возраст повысили, присоединяйтесь! На сайте pensiya.org мы собираем подписи людей, чтобы заставить власть прислушаться к нам", – говорится в сообщении. В штабе Навального заявили, что передадут требования граждан президенту и правительству, и пообещали сообщить во время местных выборов, "за каких политиков голосовать ни в коем случае нельзя". "1 июля во многих городах России пройдут митинги за отмену пенсионной реформы", – заявили они.

14 июня 2018 года правительство РФ одобрило окончательный вариант законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Возраст выхода на пенсию для мужчин поднимут до 65 лет (к 2028 году), для женщин – до 63 лет (к 2034 году). Согласно соцопросу исследовательского холдинга "Ромир", 92% россиян не одобряют предложенную реформу.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный анонсировал на 1 июля проведение протестных акций в 20 городах. Правительственные меры он назвал "обычным ограблением нескольких десятков миллионов человек". Независимые профсоюзы РФ также рассматривают возможность проведения митингов. По информации газеты "Ведомости", в Кремле готовы пойти на смягчение реформы в случае массовых демонстраций.