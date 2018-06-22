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Симулянты

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  • Антон Орехъ, «Эхо Москвы»
  • 22.06.2018, 22:21
Антон Орехъ

Все в РФ уже было: от симуляции выборов до симуляции президента.

Все в РФ уже было. Симуляция выборов, симуляция парламента, симуляция президента даже была, на память о которой осталась Уточка-в-Домике. В РФ много лет существует симуляция оппозиции, которая состарится вместе с той неизменной властью, которой она оппозиционирует.

Мы симулируем народное ликование на путингах. Симулируем силы самообороны Крыма и Военторг, где можно купить всё – вплоть до системы «Бук». Симулируем сторонников федерализации и добровольцев, воюющих в отпуске. Мы уже многократно симулировали победу в Сирии.

Казалось нет ничего, что мы не научились бы симулировать до степени смешения с оригиналом. Но кое-что еще оставалось неохваченным. И вот мы пришли к новому виду симуляции – симуляции протеста.

Начальство из Кутафьей башни смекнуло, что вечная благодать не получается, что после увеличения пенсионного возраста довольны будут только пропагандисты в телевизоре, и решило, что раз уж протестов не избежать, то пускай это будут кого надо протесты. То, что у нас еще любят называть конструктивной критикой.

Схема проста. Сначала придумывают какую-то пакость. Но придумывают так, что Путин не при делах. Путин, который даже уборщиц в Мавзолее лично утверждает, вдруг не в курсе пенсионной реформы. Царь хороший, бояре – дураки. И тогда встает на защиту народных интересов богатырь Шмаков, выводит на улицы все тот же Водоканал и Почту России, подвергает власть беспощадной товарищеской критике и власть отвечает: «Спасибо, что подсказали, спасибо, что предостерегли, спасибо, что без Майдана и Сороса, без Телеграма и школоты – всё исправим, всё переделаем».

А потом пропихнут под видом совершенно нового плана – тот же самый. Повысят, допустим, не до 65, а до 64 лет и споют вам песню Вэн айм сиксти-фо. Или введут всё то же самое, но на пару лет попозже.

Но введет это уже Путин. Вот тут выяснится, что он не просто в курсе, но и лично все разработал и продумал. А народные громы будут метаться в бездарное правительство, которое возникло в Белом доме как-то само собой – и в Медведева, который, видимо, сам себя назначил и утвердил. Для этого Дмитрий Анатольевич и нужен. А Шмаков прекрасно просимулирует и возмущение, и протест.

Пока еще не додумались симулировать политзэков, которые будут идти в колонию с благодарностью начальству, но и такое придумать можно – симулируем мы не хуже бразильских футболистов, кривляньями которых народ наслаждается на полях чемпионата мира.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»


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