Ушел из жизни поэт, переводчик, драматург Наум Коржавин 22.06.2018, 22:34

Наум Коржавин

Наум Коржавин скончался на 93-м году жизни.

В Соединенных Штатах 22 июня скончался поэт, прозаик, драматург и мемуарист Наум Коржавин. Ему было 92 года, он вместе с дочерью жил в университетском городке Чапел-Хилл, в штате Северная Каролина, передает «Радио Свобода».

Настоящее имя Коржавина – Наум Моисеевич Мандель. Он родился в Киеве в 1925 году. В 1945-м поступил в московский Литературный институт, в 1947-м был арестован в разгар кампании по борьбе с космополитизмом. Около семи лет провел в ссылках, однако смог закончить горный техникум. После реабилитации печатался в московских журналах, выпустил несколько поэтических сборников, выступал в защиту Андрея Синявского, Юлия Даниэля, ряда правозащитников, что привело его к вынужденной эмиграции в 1973 году.

Коржавин поселился в Бостоне, неоднократно выступал в передачах Радио Свобода со стихами и публицистикой. С конца 80-х несколько раз приезжал в Россию, где, в частности, вышел двухтомник его воспоминаний "В соблазнах кровавой эпохи".