Беларусь проголосовала в ООН против вывода войск РФ из Молдовы 5 22.06.2018, 22:45

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Против проголосовали Беларусь, Зимбабве, КНДР, Куба, Венесуэла, Бурунди и еще девять стран.

Генеральная Ассамблея ООН в пятницу одобрила резолюцию с призывом к России вывести войска из Приднестровья.

В поддержку резолюции высказались 64 государства, против - 15, 83 страны воздержались, передает «Радыё Свабода».

В документе содержится призыв к РФ «в полном соответствии с правилами, немедленно завершить вывод оперативной группы российских вооруженных сил» с территории Приднестровья в соответствии с обязательствами, принятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года.

Резолюция была вынесена на голосование Молдовой при поддержке Канады, Грузии, Румынии, Латвии, Литвы, Украины и Эстонии.

15 стран проголосовали против: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Куба, КНДР, Иран, Мьянма, Никарагуа, Россия, Южный Судан, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.