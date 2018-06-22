Беларусь проголосовала в ООН против вывода войск РФ из Молдовы

Беларусь проголосовала в ООН против вывода войск РФ из Молдовы5
- 22.06.2018, 22:45
Против проголосовали Беларусь, Зимбабве, КНДР, Куба, Венесуэла, Бурунди и еще девять стран.
Генеральная Ассамблея ООН в пятницу одобрила резолюцию с призывом к России вывести войска из Приднестровья.
В поддержку резолюции высказались 64 государства, против - 15, 83 страны воздержались, передает «Радыё Свабода».
В документе содержится призыв к РФ «в полном соответствии с правилами, немедленно завершить вывод оперативной группы российских вооруженных сил» с территории Приднестровья в соответствии с обязательствами, принятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года.
Резолюция была вынесена на голосование Молдовой при поддержке Канады, Грузии, Румынии, Латвии, Литвы, Украины и Эстонии.
15 стран проголосовали против: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Куба, КНДР, Иран, Мьянма, Никарагуа, Россия, Южный Судан, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.
This is how UN member states voted on Moldova's resolution on withdrawal of Russian troops and munitions from its territoryhttps://t.co/83qerGmrav pic.twitter.com/yGDGsFNbHo— Moldova.org (@moldovaorg) 22 июня 2018 г.