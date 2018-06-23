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Агентство Bloomberg удалило карту с Украиной без Крыма

  • 23.06.2018, 8:18

На карте издания Крым не был указан территорией Украины.

Американское издание Bloomberg удалило со своего сайта статью, в которой на карте не была указана территориальная принадлежность Крыма.

"Исправлено: удалена карта с ошибками", - написано в описании публикации.

Американское агентство Bloomberg опубликовало в одной из последних статей карту мира, на которой территория Украины обозначена без оккупированного Крыма.

На карту Украины без Крыма обратило внимание посольство Украины в США. В связи с чем украинские дипломаты официально обратились в редакцию Bloomberg с протестом.


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