Почему нужно рассказать банку о том, куда и когда вы едете в отпуск? 23.06.2018, 8:22

Есть риск остаться без денег.

Белорусам следует быть осторожнее при использовании банкоматов в США, Индии, Бразилии и других государствах. Банкиры к отпускному сезону составили список стран с повышенным риском снятия наличных. А также рассказали, что делать, чтобы защитить свой счет от мошенников в поездках, пишет tut.by.

В список вошла 101 страна мира, практически все они находятся в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке. А вот европейские страны в «черный список» не вошли.

Где опасно пользоваться банкоматами

Рискованно снимать деньги в уличных банкоматах в Индии, Непале, Вьетнаме и Таиланде. Быть начеку надо и в развитых странах — в США, Австралии, Японии, Сингапуре, Гонконге и Южной Корее. То же самое касается и ее северного соседа — закрытой КНДР.

Осторожным надо быть и при снятии наличных в Китае. Серьезную опасность представляют небольшие островные государства — от Фиджи до Ямайки. А также континентальные страны с невысоким уровнем жизни, вроде Гаити и Венесуэлы. Скиммеры (устройства для считывания данных с карточки) также можно встретить в Аргентине, Бразилии и Мексике.

— Далеко не всегда даже благополучные страны могут обеспечить полную безопасность снятия наличных в банкоматах. То же самое касается оплаты карточкой в магазинах, кафе и ресторанах, — предостерегают в Альфа-Банке, специалисты которого и составили «опасный» список. — В некоторых государствах до сих пор используются терминалы, считывающие «пластик» по магнитной полосе, а не по микропроцессору, или чипу.

Три совета тем, кто собирается с карточкой за границу

Подключить SMS-оповещение

— Тогда можно сразу узнать о подозрительной операции, заблокировать карту и вернуть деньги. Кроме того, можно оформить отдельную карту для поездки и переводить на нее средства по частям, — советую банкиры.

Узнать о лимитах по вашей карте

Как правило, банки ставят меньшие лимиты на снятие наличных в странах с повышенным риском. Так что перед поездкой будет не лишним выяснить суточный «потолок» и при необходимости его повысить. В других странах целесообразно пользоваться банкоматами, которые установлены в банковских отделениях.

Рассказать банку, куда и когда вы уезжаете

— Кроме того, рекомендуем написать в чат банковского приложения (такая возможность, например, реализована в Альфа-Банке) и сообщить, какие страны и когда вы планируете посетить. Это позволит уберечь себя от риска, что банк заблокирует карту из-за подозрительной операции снятия наличных в стране с повышенным риском, — посоветовали в банке.