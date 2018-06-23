Ольга Николайчик: «Технологи» Лубянки через своего холуя-старосту пытаются возродить Советский Союз 23.06.2018, 8:34

Ольга Николайчик

Борьба за Куропаты – принципиальный вопрос выживания нации.

Общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик, участница защиты Куропат, рассказала сайту Charter97.org, почему народный мемориал придется защищать снова и снова и как окончательно добиться победы в этом противостоянии:

- Из того, что происходит в Куропатах, можно сделать вывод, что властям удалось за два с половиной десятилетия правления Лукашенко смикшировать проблему народного мемориала и вообще – сталинских репрессий. Это позволяет властям действовать в Куропатах подло и неожиданно. И дело не только в открытом недавно ресторане. Вопросы возникают прежде всего к лукашенковским чиновникам разных уровней.

Почему власти сократили охранную зону Куропат? В прошлом году там строили бизнес-центр, а сейчас открыли ресторан «Поедем поедим». При этом есть Минская кольцевая дорога – 64 километра свободной для застройки земли, но «вклиниться» нужно было именно в охранную зону.

Хочу также отметить, что на мой взгляд, происходящее в Куропатах и события на юго-востоке Украины – звенья одной цепи. «Технологи» Лубянки через своего холуя-старосту Лукашенко пытаются возродить Советский Союз на белорусских землях. Для этого им нужно уничтожить в памяти людей информацию про миллионные сталинские репрессии.

Вот вам и очень простой ответ, почему власти пытаются со всех сторон сжать Куропаты и сделать из народного мемориала едва заметный островок. Поставить таблички – и на этом все «замять», чтобы люди забыли про страшные вещи, которые там происходили.

Подчеркну, что еще до войны с Украиной поступившая из Кремля задача «реконструировать СССР» достаточно успешно въелась в головы белорусских чиновников. В Украине российские кукловоды обожглись, но здесь, у нас, они и дальше наступают на куропатскую землю. Теперь это урочище стало символическим местом, своего рода сердцем Беларуси.

Понимаете, борьба за Куропаты сейчас – принципиальный вопрос выживания нации. Если мы позволим «кабаку на костях» работать в полном режиме, то покажем, что можем подчиниться марионеточному режиму Лукашенко и его хозяевам с Лубянки и в других вопросах.

Но, повторюсь, дело не только в одном ресторане. Если мыслить концептуально, то ответ на куропатскую проблему один: нужно менять власть. Все предельно просто: только сменив Лукашенко, мы закроем и скандальный кабак насовсем. А сейчас, как показывает практика, чиновники могут найти десятки лазеек, чтобы разрешить подобные заведения в Куропатах.

Поэтому бороться сейчас нужно многовекторно: с помощью куропатской вахты, с помощью помощью судов, пикетов в Минске перед Министерством культуры, облисполкомом, КГБ.

Я не верю, что КГБ или Минкульт примут решение в пользу белорусского народа. Но мы привлекли внимание общества к этой проблеме – и это уже очень важно. Важно, что мы создаем резонанс и не даем ресторану работать.

Но полной победы мы достигнем, когда поменяем власть. Вот тогда на месте «Поедем, поедим» можно будет сделать музей памяти жертв НКВД – такой, какие сейчас есть в Литве и других странах бывшего СССР.