«Не бывает безопасного производства свинцовых аккумуляторов!» 2 23.06.2018, 9:00

ФОто: «Брестская газета»

В Бресте прошла встреча председателя местного горисполкома Александра Рогачука с горожанами.

Брестчане традиционно спрашивали о ремонте дорог, благоустройстве, зарплате. Примерно половина из заданных ему вопросов касалась строительства аккумуляторного завода «АйПауэр» в СЭЗ «Брест», пишет «Брестская газета».

Однако прежде чем выслушать брестчан, Александр Рогачук высказал официальную позицию города по поводу строительства этого предприятия. «Аккумуляторный завод строится в Брестском районе, и юридические полномочия горисполкома на него не распространяются. В настоящий момент, учитывая важность и социальную составляющую этого вопроса, я включился, чтобы помочь разобраться и не допустить, чтобы у нас в городе было ухудшение экологической ситуации», — пояснил глава города.

Он обратил внимание на то, что сейчас юридических оснований для закрытия завода нет.

Вместе с тем Александр Рогачук напомнил, что на встрече в горисполкоме 13 июня инициативная группа, которая борется со строительством аккумуляторного завода под Брестом, пыталась получить ответы на несколько важных вопросов. Они касались литья, выбросов опасных веществ, взрывоопасности производства и др. Однако представители завода не ответили на вопросы, а неоднократно предлагали инициативной группе обращаться в суд. На встрече в ДК профсоюзов председатель горисполкома настаивал на том, чтобы активисты обязательно использовали эту возможность.

«В ходе судебного рассмотрения будут приглашены эксперты, ученые и так далее, которые объяснят, является ли производство литейным или это просто игра слов. Это цивилизованная хорошая мировая практика отстаивания своих прав», — подчеркнул глава Бреста.

В случае подачи иска ответчиками выступят ООО «Экология-Сервис», которое разрабатывало отчет о воздействии на окружающую среду завода «АйПауэр», и Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации Минприроды, который делал экологическую экспертизу проекта. Обе организации находятся в Минске, поэтому дело должно рассматриваться в столице.

Александр Рогачук

ФОто: «Брестская газета»

«В настоящий момент в суде Партизанского района Минска нет соответствующих документов от инициативной группы, которые позволили бы четко разобраться по данным вопросам. Те документы, которые были поданы, суд оценил как неправильно поданные — они были в форме иска, а не жалобы. Но у нас еще есть время до 25 июня обратиться с повторными документами. Я считаю, что всю свою энергию надо направить на подачу грамотного аргументированного иска», — отметил Рогачук.

По его мнению, инициативная группа недорабатывает, «тема забалтывается, преподносится как в шоу-варианте, хотя это тоже важно, но реальных шагов нет».

По возмущенному гулу из зала было ясно, что противники завода с такой оценкой деятельности активистов не согласны. Перспектива решать вопрос строительства завода только в суде их не устраивает. Инженер химик-технолог Людмила Страдальченко, которая в конце апреля выступала на митинге «Брестчанки против свинца», пыталась доказать, что опасения активистов полностью обоснованны.

«Не бывает безопасного производства свинцовых аккумуляторов. Оно опасно из-за наличия в нем токсичных веществ: свинца, серной кислоты. Эти виды опасных веществ в январе 2016 года чудесным образом исчезли из закона о промышленной безопасности Республики Беларусь. И это сейчас позволяет утверждать, что производство неопасное из-за неактуальности нормативной базы. Литье свинца, токсичные отходы, вещества, представляющие опасность для окружающий среды, и взрывоопасное производство — все эти четыре фактора достаточны для того, чтобы задуматься об этом и сказать, что в город пришла беда», — эмоционально отметила специалист.

К микрофону не раз подходили люди, которые подчеркивали, что они не являются представителями инициативной группы, но им не все равно, что будет с Брестом. Прозвучало предложение официально выделить из городского бюджета небольшую сумму для того, чтобы активисты могли подать иск и привлечь квалифицированную адвокатскую контору.

Вопросы и предложения, касающиеся темы завода, а также ответы Рогачука на них нередко сопровождались как аплодисментами, так и неодобрительным гулом. Криками «позор» проводили пенсионерку, которая пыталась пожаловаться главе города, что кормящие по воскресеньям голубей мешают ей прогуливаться на площади Ленина.

Активисты пытались выяснить, почему их приравняли к преступникам: периодически вызывают в милицию, каждое воскресенье во время кормления голубей рядом с площадью дежурит ОМОН, телефонные разговоры прослушиваются.

ФОто: «Брестская газета»

Александр Рогачук заявил, что горисполком никаких санкций на прослушку и на дежурство ОМОНа не давал и активисты вправе обратиться с этим вопросом в прокуратуру.

«Как вы не поймете? Я хочу помочь реально. Хочу, чтобы мы достойно вышли из этой сложнейшей ситуации, где очень много непонятного, в том числе домыслов и с нашей стороны. Я прошу в этой ситуации быть чуть-чуть поспокойнее и чуть-чуть более сгруппированными», — обратился к противникам завода глава Бреста.

Он поблагодарил активистов за то, что «подняли градус ответственности тех людей, которые будут принимать аккумуляторный завод в эксплуатацию», и пообещал разобраться по всем вопросам.

«Я еще раз говорю — все будет хорошо», — подытожил Александр Рогачук.